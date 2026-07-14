La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Sécheresse: Laténa prend des mesures de restriction

Keystone-SDA

En raison de la sécheresse, la commune de Laténa (NE) prend des mesures pour préserver l'eau potable. Les fontaines, raccordées au réseau d'eau potable, seront arrêtées. Les terrains de football ne seront plus arrosés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les captages communaux sont fortement sollicités et leur débit a atteint un niveau particulièrement bas», a indiqué mardi la commune. Le Conseil communal invite aussi la population à faire un usage responsable et économe de l’eau, notamment pour les consommations non essentielles, telles que l’arrosage des pelouses ou le lavage des véhicules privés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision