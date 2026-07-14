Sécheresse: Laténa prend des mesures de restriction

Keystone-SDA

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En raison de la sécheresse, la commune de Laténa (NE) prend des mesures pour préserver l'eau potable. Les fontaines, raccordées au réseau d'eau potable, seront arrêtées. Les terrains de football ne seront plus arrosés.

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(Keystone-ATS) «Les captages communaux sont fortement sollicités et leur débit a atteint un niveau particulièrement bas», a indiqué mardi la commune. Le Conseil communal invite aussi la population à faire un usage responsable et économe de l’eau, notamment pour les consommations non essentielles, telles que l’arrosage des pelouses ou le lavage des véhicules privés.