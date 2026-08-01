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Sécheresse: le Rhin à un nouveau plus bas historique à Cologne

Keystone-SDA

Le Rhin a atteint un nouveau plus bas historique samedi matin à Cologne (ouest), à 68 cm, soit un centimètre de moins que le dernier record datant de 2018, indique l'autorité des voies navigables (WSV). Les eaux devraient remonter suite aux importantes pluies.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) A Kaub, plus au sud, le niveau du fleuve était déjà remonté samedi matin à 27 cm, après avoir atteint un plus bas à 25 cm vendredi, selon le WSV.

Cette différence entre les villes s’explique par le fait que chaque station possède son propre zéro de référence et que les valeurs des jauges ne sont donc pas directement comparables d’une ville à l’autre.

Ce faible niveau des eaux pourrait affecter plusieurs secteurs clés de la première économie européenne, notamment la chimie et la sidérurgie, qui dépendent du fleuve pour transporter de grandes quantités de marchandises.

Chaînes d’approvisionnement menacées

Dans un entretien au quotidien Rheinische Post paru samedi, Thilo Schaefer, expert du changement climatique à l’institut économique IW, a alerté sur les conséquences potentielles d’un arrêt de la navigation sur ce fleuve.

«Une mise à l’arrêt totale de la navigation intérieure exigerait à elle seule environ 3000 camions-citernes supplémentaires par jour», a-t-il dit.

«Or, ces capacités ne sont pas disponibles. De réelles pénuries menacent donc les chaînes d’approvisionnement. Pour l’économie allemande, cela peut devenir une charge conjoncturelle sensible», a-t-il ajouté.

Le Rhin est le deuxième fleuve le plus long d’Europe occidentale et centrale après le Danube, et neuf pays dépendent de lui pour l’eau potable, l’eau douce, l’hydroélectricité et le transport fluvial.

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