Sécheresse: sauvetage de poissons dans les rivières neuchâteloises

Keystone-SDA

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La sécheresse a coûté la vie à une vingtaine de truites dans le Buttes, rivière qui se situe en amont du village éponyme dans le Val-de-Travers (NE). Le canton a procédé à des pêches de sauvetage à différents endroits, mais selon les situations cette solution n'est pas la meilleure.

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(Keystone-ATS) Dans le cas du Buttes, «la situation a viré en quelques jours, malgré la surveillance menée par le canton de Neuchâtel», a déclaré à RTN Robin Berger, collaborateur scientifique au Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN).

Après un signalement par un particulier, le canton a constaté les dégâts et pris les devants pour effectuer une pêche de sauvetage sur un secteur en aval de la rivière dans une grande fosse. «On a pu sauver quelques poissons», a précisé Robin Berger.

Selon RTN, le canton de Neuchâtel a aussi procédé à des pêches de sauvetage dans le lac des Brenets récemment, ce qui a permis de sauver entre 2000 et 3000 poissons. L’Etat a également dû intervenir dans le Vaux au Landeron.

Risque de surcharge

Avant de se lancer dans des pêches de sauvetage, les spécialistes réalisent une pesée d’intérêts et évaluent l’état des poches d’eau et leur capacité à se maintenir ou non. Les pêches électriques, si elles sont efficaces, sont aussi une source de stress pour les poissons. «Si la gouille était restée, on ferait peut-être plus de mal que de bien, en procédant au sauvetage des poissons», a ajouté Robin Berger.

De plus, en replaçant les poissons sauvés dans des secteurs, où il y a en déjà d’autres qui sont en difficulté, on surcharge ces milieux, a précisé le collaborateur scientifique.