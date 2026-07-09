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Sécheresse et agriculture: Neuchâtel prend des mesures d’urgence

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel autorise sans délai plusieurs mesures d'urgence pour soulager les exploitations agricoles. L'Etat accepte notamment la pâture des prairies extensives, peu intensives, des bordures tampons attenantes des haies, ainsi que des prairies riveraines, à quelques exceptions.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Les surfaces situées dans un inventaire naturel (hauts-marais, bas-marais, prairies et pâturages secs et leurs zones-tampons) ou faisant l’objet d’une convention d’exploitation ne sont pas concernées par la dérogation», a indiqué jeudi le canton.

Les espèces végétales de haute valeur écologique peuplant les surfaces de promotion de la biodiversité ont, grâce à l’année précoce, terminé leur cycle reproducteur. «L’avancement de la date de pâture, prévue légalement au 1er septembre, ne nuira pas à la richesse floristique et à son développement», a précisé le canton.

Pour les exploitations d’estivage fortement touchées par la sécheresse et devant procéder à une désalpe prématurée en raison du manque de fourrage, aucune pénalité ne sera appliquée au niveau des primes d’estivage.

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