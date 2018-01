Droits d’auteur

La police ferroviaire veut être armée de tasers 19. janvier 2018 - 08:29 La police des Chemins de fer fédéraux souhaite que ses agents soient à l’avenir armés d’un taser, comme le révèle la télévision suisse alémanique SRF. C’est le gouvernement qui en décidera. La police ferroviaire suisse est responsable de la sécurité des usagers dans les gares, les trains, mais aussi dans les trams et bus de certaines villes. Ses agents sont déjà armés d'un pistolet, mais cela ne suffit plus, selon leur commandant. Lors d'une réunion jeudi à Genève, le chef de la police des transports des CFF, Jürg Monhart, a déclaré: «À mon sens, les tasers et les armes longues sont nécessaires. Non pas en raison d'une augmentation des cas d'agression, mais parce qu'elles sont plus graves. Des individus sont armés de couteaux, et il est impératif que nous puissions y faire face avec un taser.» Le commandant n'a d'ailleurs pas hésité à tester personnellement ce pistolet électrique: Faire face à des individus dangereux Pour Pierre Maudet, conseiller d'Etat genevois en charge de la Sécurité, la question est légitime. «Ces dernières années, la France et la Belgique ont été confrontées à des attaques terroristes dans les trains», confie-t-il à SRF. «La question est de savoir comment on peut neutraliser ces individus, et elle se pose naturellement aussi en Suisse.» L'Office fédéral des transports (OFT) estime que le système actuel fonctionne bien, mais il serait prêt à examiner le dossier si une requête lui était soumise. Au final, ce sera au Conseil fédéral de trancher.