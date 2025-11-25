Sécurité renforcée au marché de Noël à Bienne

Keystone-SDA

La Ville de Bienne va renforcer la sécurité au marché de Noël qui débute le 4 décembre. La mesure la plus importante consistera à fermer la rue de Nidau, qui abrite les cabanons en bois, à toute circulation pendant les heures d’ouverture du marché de Noël, y compris pour les livraisons et les riverains.

(Keystone-ATS) La Ville de Bienne a annoncé mardi avoir élaboré un concept de sécurité élargi pour les manifestations de grande envergure, en collaboration avec leurs organisateurs et les services de secours. Il s’agit de garantir une sécurité maximale aux visiteurs qui se rendent au marché de Noël.

Dans le même temps, ce concept doit être aussi pratique que possible pour la Guilde de la rue de Nidau, qui organise le marché, pour les personnes qui exploitent des stands ainsi que pour les services de secours. Le marché de Noël biennois est ouvert en semaine de 11h00 à 20h00, jusqu’à 21h00 jeudi.