Sécurité routière des jeunes: bilan positif dans le Nord vaudois

Keystone-SDA

La Police Nord Vaudois (PNV) a tiré mercredi un bilan positif d'un nouveau dispositif-pilote de prévention routière destiné aux mineurs (10-15 ans). Le programme vise à sensibiliser les jeunes ayant commis des infractions routières à vélo, en trottinette ou en tant que piétons. Les contrevenants sont convoqués un mercredi après-midi pour suivre un atelier théorique et pratique sur les règles de la circulation.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ce projet éducatif s’inscrit dans une démarche de prévention active face aux comportements à risque observés chez les jeunes usagères et usagers de la route lors des contrôles renforcés aux abords des écoles, écrit la Ville d’Yverdon-les-bains dans un communiqué. Il avait été initié par l’équipe de la prévention scolaire de la PNV.

Les infractions les plus fréquemment relevées à ce jour sont l’absence d’éclairage sur les cycles, le non-respect des signaux ou des priorités, la conduite dangereuse telle que les «wheelings», la circulation à vélo sur trottoir, l’usage inapproprié de trottinettes électriques, ou encore la traversée de la chaussée hors des passages piétons ou sans respecter la signalisation lumineuse, selon la Ville.

«Réponse rapide et locale»

La procédure de l’amende d’ordre s’applique dès l’âge de 15 ans. Pour les plus jeunes contrevenants, ce programme d’instruction routière, prévu dans la loi vaudoise d’application de la procédure pénale applicable aux mineurs, se matérialise par des sessions de sensibilisation d’une durée de deux heures environ.

Elles ont lieu au jardin de circulation d’Yverdon-les-Bains, un mercredi après-midi par mois. Les parents ou représentants légaux peuvent, s’ils le souhaitent, assister à la session.

Chaque session se compose de trois volets: une partie théorique (règles de circulation, signalisation, angles morts, priorités), une partie pratique (manoeuvres à vélo, traversée de route, test cycliste) et d’un contrôle de l’équipement (casques, feux, catadioptres, etc).

Sept sessions et 72 mineurs

«Ces sessions offrent une réponse rapide et locale aux comportements problématiques, tout en mettant l’accent sur la prise de conscience des dangers et la responsabilisation sur le long terme. En cas de refus ou de non-présentation, de récidive ou d’infractions graves, les mineurs concernés sont dénoncés au Tribunal des mineurs selon la procédure habituelle», explique la Municipalité yverdonnoise.

Lancé en novembre 2024 pour une phase-pilote de douze mois, le programme a rencontré «un franc succès». La PNV a organisé sept sessions de sensibilisation, réunissant un total de 72 mineurs, pour la plupart ayant déjà été en contact avec les instructrices dans le cadre des cours de prévention dispensés en début de scolarité.

Seules deux mineures se sont excusées de leur absence et ont fait l’objet d’une nouvelle convocation. Par ailleurs, un seul cas de récidive a été constaté depuis le début du projet, confirmant l’impact positif de la démarche sur le public cible, est-il relevé.