Séisme: plus de 4,8 millions collectés par la Chaîne du Bonheur

Keystone-SDA

La Chaîne du Bonheur a lancé mardi matin une collecte nationale suite au séisme dévastateur survenu le 28 mars en Birmanie et en Thaïlande. Soutenue par la SSR et des radios privées, cette action a déjà permis de récolter plus de 4,8 millions en soirée.

(Keystone-ATS) Peu avant 21h45, la Chaîne du Bonheur avait collecté pour 4’878’474 francs de promesses de dons, a indiqué l’oeuvre d’entraide dans un communiqué.

Le tremblement de terre a causé des destructions massives en Asie du Sud-Est, particulièrement en Birmanie, où la situation humanitaire était déjà critique avant la catastrophe, rappelle mardi la Chaîne du Bonheur. Les organisations partenaires suisses y fournissent déjà une aide d’urgence vitale.

C’est la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, qui a donné le coup d’envoi de cette mobilisation nationale. Bénévoles et personnalités se sont relayés toute la journée pour recueillir les promesses de dons.

Dès 07h00 et jusqu’à 23h00, les standards téléphoniques de Zurich, Genève, Lugano et Coire appellent aux dons afin de soutenir les ONG partenaires suisses de la Chaîne du Bonheur en faveur des survivants de la catastrophe. Les dons peuvent être effectués au 0800 87 07 07 ou en ligne.

Lors du dernier séisme d’importance, en septembre 2023 en Syrie et en Turquie, la Chaîne du Bonheur avait récolté quelque 3,25 millions de francs en trois jours, puis sept millions après quatre jours.

www.bonheur.ch