Séisme au Japon: des personnes piégées dans un centre commercial

Keystone-SDA

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Un puissant séisme a secoué mardi le sud-ouest du Japon, causant plusieurs dizaines de blessés, faisant s'effondrer des bâtiments et provoquant des incendies. La télévision fait état de "nombreux" morts dans un centre commercial endommagé.

4 minutes

(Keystone-ATS) A Kashima, dans le département de Kumamoto touché par la secousse, le deuxième étage d’un centre commercial s’est effondré, piégeant de «nombreuses personnes» à l’intérieur, ont annoncé les services de secours. Une déflagration y avait été entendue.

Selon la chaîne de télévision privée TBS, un «nombre considérable» de personnes y ont trouvé la mort. Contactée par l’AFP, la police locale s’est dite incapable de confirmer d’éventuelles victimes à ce stade.

Le tremblement de terre survenu à 16h27 (09h27 en Suisse) sur l’île de Kyushu, était de magnitude 7,1 selon l’agence météorologique nippone JMA. Une alerte au tsunami émise après la secousse a été levée. La secousse a par ailleurs atteint le niveau maximum (7) sur une échelle distincte utilisée au Japon, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis à un endroit donné, selon la JMA.

Des images de télévision montraient des ponts routiers en partie détruits, des bâtiments éventrés et des wagons de trains de marchandises renversés. «Nous évaluons encore l’ampleur des blessés et des dégâts matériels», a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi lors d’une intervention télévisée.

«Des coupures de courant et des incendies se produisent dans certaines zones, des routes et ponts ont été endommagés, et des bâtiments se sont effondrés», a-t-elle ajouté.

La télévision publique NHK faisait état d’au moins 50 personnes hospitalisées après le séisme et de 12 habitations effondrées près de la ville de Yatsushiro.

«Terrifiée»

«La secousse a été assez forte et a duré longtemps. J’étais terrifiée», a confié à l’AFP Chiharu Hara, une recruteuse de 35 ans en déplacement professionnel dans le département de Kumamoto. Dans les locaux de son client, «rien n’est tombé du plafond, mais le bâtiment a violemment oscillé. J’ai eu peur qu’il s’effondre. Tout le monde a paniqué», explique-t-elle, ajoutant que les routes sont partiellement fermées et faisant état de problèmes de connexion téléphonique.

«Lorsque le séisme s’est produit, les secousses étaient si fortes que je ne pouvais pas rester debout», a déclaré à la télévision un employé de la NHK dans le département de Kumamoto «C’était vraiment très fort. Les secousses se poursuivent à l’heure où je vous parle», ajoutait-il.

Aucune anomalie immédiate n’a été constatée dans les centrales nucléaires de la région, selon l’Autorité japonaise de régulation nucléaire.

Quelque 45’000 foyers et installations sont privés d’électricité dans le département de Kumamoto, selon l’opérateur Kyushu Electric Power, qui a précisé que trois réacteurs nucléaires de la région continuaient de fonctionner normalement.

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC, qui a ouvert une usine de semi-conducteurs à Kumamoto en 2024 et en construit une autre dans cette région, a indiqué à l’AFP avoir évacué son personnel par mesure de précaution.

Séismes meurtriers

Kumamoto avait été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs – l’un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3. Ils ont fait 273 morts et plus de 2800 blessés.

Un séisme de magnitude 7,2 avait par ailleurs frappé le nord du Japon le 25 juin dernier, sans faire de morts ni causer de dégâts importants.

Le Japon est l’un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique.

L’archipel, qui compte environ 125 millions d’habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde.

La très grande majorité d’entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu’ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18’500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.