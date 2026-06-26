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Séisme au Venezuela: des bateaux militaires américains envoyés

Keystone-SDA

L'armée américaine va déployer deux navires militaires ainsi que des avions et des hélicoptères afin d'apporter un soutien logistique aux opérations de secours menées après le double séisme au Venezuela. La catastrophe a fait au moins 235 morts, selon un nouveau bilan.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ces forces fourniront des services de transport spécialisés et un soutien au personnel américain, aux équipes de recherche et de secours ainsi qu’aux partenaires institutionnels américains, afin de leur permettre d’évaluer les dégâts, de localiser les blessés et d’apporter une aide cruciale», a détaillé mercredi dans un communiqué l’armée américaine.

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