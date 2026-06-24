La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Séisme au Venezuela: des immeubles effondrés à Caracas

Keystone-SDA

Un séisme de magnitude 7,2, dont l'épicentre est proche de la capitale Caracas, a secoué mercredi le Venezuela, a indiqué l'USGS. Aucun bilan de victimes potentielles n'était connu dans l'immédiat, mais des immeubles se sont effondrés.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La secousse peu profonde survenue à 00h04 (heure en Suisse), dont l’épicentre se situe près de Moron à quelque 200 km à l’ouest de Caracas, a été suivie de plusieurs répliques, selon l’USGS. Une nouvelle secousse de magnitude 7,5 a été enregistrée peu après dans la même zone.

A Caracas, des photographes de l’AFP ont constaté l’organisation des secours autour d’immeubles effondrés. Des personnes sont sorties des décombres attachées sur des brancards, d’autres ont été conduites vers des ambulances.

Le ministre de l’intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles se sont effondrés dans la capitale. Il a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur le réseau social X.

De nombreuses personnes se sont précipitées dans la rue hors des immeubles, selon des journalistes de l’AFP, témoins de scènes de panique parmi la population. Des coupures d’électricité ont été signalées dans la capitale.

La secousse a été ressentie jusqu’en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d’oiseau.

Selon l’unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n’y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision