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Séisme au Venezuela: le bilan monte à 1450 morts

Keystone-SDA

Le bilan du double séisme au Venezuela est passé de 1430 à 1450 morts, a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Il a fait état de 774 immeubles touchés dont 189 qui se sont écroulés totalement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le nombre de décès atteint 1450 personnes, des femmes et des hommes qui ont perdu la vie à la suite de la plus brutale catastrophe naturelle que notre pays ait subie de toute son histoire (…). Le nombre de bâtiments touchés ou effondrés s’élève à 774, avec 189 ayant subi un effondrement total», a-t-il détaillé. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50’000.

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