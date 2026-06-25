La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Séisme au Venezuela: les secouristes suisses prêts à partir

Berne fait appel à la Chaîne suisse de sauvetage pour venir en aide au Venezuela
Berne fait appel à la Chaîne suisse de sauvetage pour venir en aide au Venezuela Keystone-SDA

L'équipe de secours suisse va s'envoler tôt vendredi pour le Venezuela depuis l'aéroport de Zurich. Composée de 80 membres et de huit chiens de recherche, elle emporte avec elle 18 tonnes de matériel humanitaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un premier détachement de sept personnes est déjà parti jeudi vers 18h30 à bord d’un jet de la Rega pour préparer l’engagement de l’équipe. Le reste de l’équipe embarquera à 02h00 du matin en direction de la capitale vénézuélienne Caracas, où elle atterrira vers 10h00 locales (16h00 suisses).

La mission de la Chaîne suisse de sauvetage sera de rechercher, extraire et secourir les victimes du double séisme parmi les décombres. Les températures élevées constitueront un défi particulier, a souligné le chef de l’équipe Sebastian Eugster qui restera sur place dix jours.

Après son arrivée au Venezuela, la Chaîne suisse de sauvetage entamera les préparatifs de sa mission en collaboration avec les autorités vénézuéliennes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision