La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Séisme de magnitude 3,1 près d’Aoste (I)

Keystone-SDA

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste, tout près de la frontière italo-suisse. La secousse s'est produite à 13h39 à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n’en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision