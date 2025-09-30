Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 8 morts au moins

Keystone-SDA

Au moins huit personnes ont été tuées lorsqu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi la côte centrale des Philippines, ont indiqué les autorités locales. Des routes et des bâtiments ont été détruits.

2 minutes

(Keystone-ATS) Trois personnes ont été tuées lorsqu’un glissement de terrain provoqué par le séisme a entraîné leur maison à Bogo, dans le nord de l’île de Cebu, a indiqué un responsable des secours. Cinq autres décès ont été confirmés par la police locale dans la municipalité voisine de San Remigio.

La chaîne de télévision ABS-CBN de Manille a rapporté que quatre corps ont été retirés d’un centre sportif et qu’un enfant est mort écrasé par des débris dans un autre quartier de la ville.

Le séisme s’est produit au large de la ville de Bogo, près de Cebu, à 21h59 (15h59 en Suisse), endommageant des bâtiments et des routes et déclenchant une opération de sauvetage dans tout le nord de l’île, a affirmé un responsable provincial des secours.

«Il pourrait y avoir des personnes coincées sous les décombres», a-t-il dit à l’AFP. Des opérations de sauvetage, rendues difficiles par l’obscurité et des répliques, sont en cours dans la ville de San Remigio et à Bogo, une ville de 90’000 habitants.

Des répliques

Selon l’institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), quatre répliques d’une magnitude supérieure ou égale à 5 ont été enregistrées dans la région.

Le bureau local de sismologie a mis en garde contre une possible «légère perturbation du niveau de la mer» et a exhorté les habitants des îles de Leyte, Cebu et Biliran à «rester loin de la plage et à ne pas se rendre sur la côte».

Le gouvernement provincial de Cebu a indiqué qu’un bâtiment commercial et une école à Bantayan se sont effondrés. Plusieurs routes de campagne ont également été endommagées.

Le séisme a provoqué des coupures de courant, entraînant des pannes à Cebu et dans les îles voisines, ont indiqué les autorités philippines dans un communiqué.

Les Philippines connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur position sur la ceinture de feu du Pacifique. Cet arc d’intense activité sismique, où les plaques tectoniques entrent en collision, s’étend du Japon à l’Asie du Sud-Est et à travers le bassin Pacifique.