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Séismes au Venezuela: accès restreint à la zone la plus touchée

Keystone-SDA

Le Venezuela a restreint vendredi soir l'accès à la zone la plus touchée par les puissants séismes survenus mercredi, a annoncé le ministre de l'intérieur, Diosdado Cabello à la télévision. La catastrophe a fait au moins 920 morts et plus de 50'000 disparus.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’accès à l’Etat de La Guaira (nord) sera «restreint à partir de 20h00», (02h00 en Suisse), a-t-il déclaré. Un peu plus tôt, la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait demandé à la population de ne pas se déplacer vers La Guaira, à environ 40 kilomètres de Caracas, afin de faciliter les opérations de sauvetage.

Un groupe de riverains et de proches de personnes prises au piège sous les décombres d’un immeuble de Caraca a hué Mme Rodriguez, a constaté une journaliste de l’AFP.

«Ça suffit de faire campagne politique au milieu d’une tragédie comme celle que nous vivons», ont-ils lancé à la dirigeante, en visite dans un quartier aisé de la capitale, près d’un immeuble qui s’est effondré mercredi, en accusant le gouvernement de ne «rien faire pour le peuple».

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