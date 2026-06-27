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Séismes au Venezuela: près de 7 millions de personnes affectées

Keystone-SDA

Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, ont estimé samedi les Nations unies. La catastrophe a fait près d'un millier de morts et des dizaines de milliers de disparus.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Jusqu’à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela», dont deux millions rien qu’à Caracas, a analysé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces estimations s’appuient sur les données démographiques disponibles et sur l’analyse des dégâts.

Ces estimations mettent en évidence «l’impact humanitaire potentiellement lourd de la catastrophe», a souligné l’organisation des Nations unies basée à Genève.

Des bâtiments entiers se sont effondrés à La Guaira, au nord de Caracas, lors des deux secousses dévastatrices de magnitude 7,2 et 7,5 qui se sont produites mercredi.

Le bilan national s’élève à 920 morts, tandis que des victimes demeurent piégées sous les décombres à La Guaira et dans d’autres endroits.

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