La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Sévères critiques sur le comportement du ministre Martial Courtet

Keystone-SDA

Le ministre jurassien Martial Courtet a un style de management autoritaire et a instauré un climat de peur, mais il n'a rien commis sur le terrain juridique. Ce constat figure dans l'audit destiné à analyser le fonctionnement de son département.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le rapport présenté mercredi à Delémont est sans concessions à l’égard du ministre Martial Courtet, présent lors de la conférence de presse. «On est dans un climat où prédomine la peur», a souligné l’auteur de l’audit, Daniel Held, ajoutant que c’était quelque chose de très préoccupant. «Quand il se sent en danger, il peut réagir de manière excessive».

Le rapport reproche au ministre en charge du Département de la formation, de la culture et des sports d’avoir mis la priorité sur la satisfaction de ses électeurs plutôt que sur l’engagement de ses équipes. Le ministre n’aurait pas toujours fait preuve de collégialité.

Le rapport de 37 pages donne un conseil au ministre: celui d’opter pour une nouvelle orientation de sa carrière. Le Centriste Martial Courtet est candidat à sa réélection.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision