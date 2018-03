Devant 8500 spectateurs, les champions de Suisse se sont imposés grâce à deux buts du Ghanéen Amoah et un troisième de Zwyssig. Le score final était déjà acquis après une demi-heure de jeu. Cinq jours avant leur déplacement à Istanbul, les «Brodeurs» ont donc parfaitement préparé leur rendez-vous avec Galatasaray pour le compte de la Ligue des Champions. Meilleur buteur du dernier Championnat de LNA, Amoah a encore une fois démontré ses talents en faisant mouche à deux reprises, en l'espace de 18 minutes. Il aura fallu une mésentente de la défense saint-galloise, entre Zwyssig et Walker - aligné pour la première fois depuis le début d'une rencontre par Marcel Koller - pour que Sion réagisse. L'opportuniste Piffaretti pouvait égaliser moins de trois minutes après l'ouverture du score par Amoah. Impliqué sur le but valaisan, Zwyssig s'est parfaitement rattrapé en inscrivant le troisième but saint-gallois à la 26ème minute face à une équipe valaisanne qui n'a, elle non plus, pas été exempte de tous reproches en défense. swissinfo avec les agences

Saint-Gall sur les talons de Lugano 19. août 2000 - 10:26 En battant Sion 3 à 1 en match avancé de la septième journée du Championnat de LNA, Saint-Gall s'est rapproché du leader Lugano, qui reçoit Neuchâtel Xamax ce samedi. Devant 8500 spectateurs, les champions de Suisse se sont imposés grâce à deux buts du Ghanéen Amoah et un troisième de Zwyssig. Le score final était déjà acquis après une demi-heure de jeu. Cinq jours avant leur déplacement à Istanbul, les «Brodeurs» ont donc parfaitement préparé leur rendez-vous avec Galatasaray pour le compte de la Ligue des Champions. Meilleur buteur du dernier Championnat de LNA, Amoah a encore une fois démontré ses talents en faisant mouche à deux reprises, en l'espace de 18 minutes. Il aura fallu une mésentente de la défense saint-galloise, entre Zwyssig et Walker - aligné pour la première fois depuis le début d'une rencontre par Marcel Koller - pour que Sion réagisse. L'opportuniste Piffaretti pouvait égaliser moins de trois minutes après l'ouverture du score par Amoah. Impliqué sur le but valaisan, Zwyssig s'est parfaitement rattrapé en inscrivant le troisième but saint-gallois à la 26ème minute face à une équipe valaisanne qui n'a, elle non plus, pas été exempte de tous reproches en défense. swissinfo avec les agences