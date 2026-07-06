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Saint-Paul Médias va supprimer 13,5 EPT au lieu de 18

Keystone-SDA

Saint-Paul Médias, éditeur du quotidien La Liberté à Fribourg, diminuera ses effectifs de 13,5 équivalents plein temps (EPT) au lieu des 18 prévus. Cette décision a été prise au terme de la procédure de consultation.

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1 minute

(Keystone-ATS) Dix EPT seront supprimés dans les rédactions et 3,5 dans le département marketing. Au total, quinze licenciements devront être prononcés. Les suppressions de postes prendront effet, pour la plupart, le 31 décembre, indique lundi dans un communiqué Saint-Paul Médias, qui édite La Liberté, La Gruyère et La Broye Hebdo. Le groupe avait annoncé le 30 avril dernier son intention de supprimer 18 postes.

Les personnes concernées par une suppression d’emploi bénéficieront d’un plan social, dont les termes seront négociés après les vacances d’été avec la représentation du personnel et les syndicats.

Saint-Paul Médias qualifie cette mesure de «douloureuse mais nécessaire pour assurer à moyen terme la pérennité de l’entreprise» et continuer d’offrir une information régionale et de qualité.

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