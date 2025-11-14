Sainte-Croix: première pierre pour le futur parc Alti’Loisirs

La première pierre symbolique du futur parc de loisirs familial "quatre saisons" a été posée jeudi à Sainte-Croix (VD). La grande rénovation de l'actuelle piscine des Replans prendra la forme d'un nouvel espace réunissant baignade, loisirs de plein air et restauration dans un cadre naturel. L'ouverture est prévue pour la saison estivale 2027. Coût total: 10,7 millions de francs.

(Keystone-ATS) Baptisé Alti’Loisirs, ce nouveau pôle de détente et d’activités «renforcera l’attractivité du Balcon du Jura et confirme la vocation touristique de la région tout au long de l’année. Face aux effets du changement climatique, qui transforment les pratiques en montagne, le projet incarne une évolution nécessaire vers un tourisme plus durable et mieux adapté aux nouvelles attentes», écrit vendredi la Municipalité de Sainte-Croix.

L’exploitation du site passera d’une ouverture estivale d’environ 90 jours à près de 240 jours par an, avec un objectif de 35’000 visiteurs dès la troisième année, souligne la commune.

Mini parc d’attractions

Le futur complexe comprendra une piscine extérieure, équipée d’un nouveau système de traitement des eaux et d’un nouveau système de chauffage écologique, un nouveau bâtiment d’accueil avec restaurant, terrasse panoramique et vestiaires accessibles à tous, ainsi qu’un parc d’attractions familiales avec une tour d’accrobranche de 16 mètres, une tyrolienne à virage – unique en Suisse romande – et des pistes de bouées synthétiques.

Le projet est porté par la commune de Sainte-Croix, avec le soutien financier de la commune du Bullet, et en partenariat avec la société Alti’Loisirs. Le Canton de Vaud apporte aussi une aide à fonds perdu de 3,7 millions de francs, issus du crédit-cadre dédié au développement d’un tourisme régional durable. Un prêt fédéral (LPR) du même montant est aussi octroyé.

Situé sur la route menant aux Rasses, ce projet «emblématique s’inscrit dans le master plan touristique du Balcon du Jura et participe au développement d’une offre touristique quatre saisons adaptée aux défis générés par les changements climatiques», explique de son côté l’Etat de Vaud.

Piscine fermée durant l’été 2026

L’investissement total consenti par l’ensemble des parties prenantes au projet s’élève à 10,7 millions de francs, dont le soutien cantonal à hauteur de 35%. Le solde du financement est assuré par les deux communes partenaires, selon une clé habituelle (88% pour Sainte-Croix et 12% pour Bullet), ainsi que par des apports privés.

Dans le détail, la rénovation de la piscine et des infrastructures s’élève à 8,74 millions, et le développement du parc de loisirs à 1,96 million.

Les travaux ont débuté à l’automne 2025, à l’issue de la phase d’appels d’offres et de préparation du chantier. Compte tenu de l’ampleur des aménagements, la piscine restera fermée durant l’été 2026, indique encore la Municipalité. L’ouverture officielle du complexe Alti’Loisirs est prévue pour la saison estivale 2027.