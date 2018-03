SAir Group: un PDG pour réformer Air Liberté

Ce contenu a été publié le 9 mai 2000 16:27 09. mai 2000 - 16:27

Double défi pour Air Liberté: réinventer une stratégie commerciale et s'entendre avec son personnel. (Keystone)

Rapprochement en cours entre SAir Group et Air Liberté. Avec la nomination d’un nouveau PDG chargé d’assurer une plus grande synergie commerciale entre le groupe suisse et ses filiales. Et de rassurer les syndicats.

C'est à un professionnel reconnu du transport aérien que le SAir Group et son partenaire financier, Marine Wendel, ont décidé de faire appel pour présider aux destinées d'Air Liberté. Actuel président d'AOM, la compagnie charter française déjà contrôlée par le groupe suisse, Alexandre Couvelaire aura la double charge de réinventer une stratégie commerciale pour Air Liberté et de trouver un compromis social avec son personnel.



Un double défi que l'intéressé connaît puisqu'il l'a expérimenté, depuis 1996, à la tête d'AOM, dont les dessertes, voire l'ensemble du réseau d'exploitation, pourrait, à terme, fusionner avec Air Liberté, qui devrait trés vite intégrer le Qualiflyer Group.



Pilote de formation, Alexandre Couvelaire va donc devoir, très vite, s'imposer comme un interlocuteur à part entière face aux syndicats qu'il rencontre cette semaine. Avec pour objectif de faire taire les rumeurs évoquant quelques 1500 suppressions d'emplois.



En outre, le nouveau PDG devra, comme à AOM, gérer les revendications du personnel naviguant d'Air Liberté, inquiets de se voir reléguer à un rôle de seconds couteaux, voire de remplaçants au sein du SAir Group.



Autre chantier de taille pour Alexandre Couvelaire, qui s'affirme par là même comme le chef de file du Sair Group en France: celui de l'aéroport d'Orly dont les dirigeants du groupe ont compris l'intérêt stratégique. Plus qu'une simple alliance, c'est en effet une toile que la compagnie nationale helvétique a entrepris de tisser dans le ciel français. Avec, en vue, un concurrent et un seul: l'incontournable Air France.



Richard Werly, Paris



