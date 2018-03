SAirGroup donne le coup d'envoi de sa nouvelle politique

SairGroupe a annoncé jeudi qu'il se retirait du processus de privatisation de TAP. Le groupe suisse a toutefois précisé qu'il maintenait sa collaboration commerciale avec la compagnie aérienne portugaise et que, pour l'heure, cette dernière restait membre du Qualiflyer Group, formé autour de Swissair. «Afin que le processus de restructuration de TAP puisse être poursuivi avec succès, un accord a été conclu, au terme duquel SAirGroup garantit les besoins de financement à court terme de la compagnie portugaise. Cette garantie permettra de compenser les éventuels engagements découlant du retrait de SAirGroup du processus de privatisation», dit encore le communiqué publié par le groupe suisse. Rainer Maier, porte-parole de SAirGroup, n'a pas voulu se prononcer sur le montant de cette «garantie». Selon des spécialistes de la branche, elle serait de l'ordre d'une cinquantaine de millions de francs. Une somme de 145 millions de dollars avait été articulée pour la participation de 34 %. Mais le départ en forme d'éviction, le 23 janvier, du patron de SAirGroup Philippe Bruggisser, s'est accompagné d'une remise en question. En effet, le groupe suisse a sérieusement remis en cause la coûteuse politique d'alliances menée par son ancien dirigeant. Outre Swissair, Qualiflyer comprend TAP Air Portugal, Turkish Airlines, la polonaise Lot, AOM, Air Littoral et Air Liberté, Air Europe, Volare, Crossair et Sabena. Moritz Suter, le directeur général de Crossair, avait été désigné pour passer ces alliances au peigne fin. Et Eric Honegger, président du conseil d'administration de SAirGroup, a été nommé à titre intérimaire pour remplacer Philippe Bruggisser jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé. La décision au sujet de TAP est le premier résultat concret du réexamen en profondeur de la stratégie du groupe. SAirGroup avait déjà tenté de prendre une participation de 20 % dans la compagnie nationale portugaise en avril 1999. Mais l'opération avait été reportée «pour différentes raisons», dont des élections au Portugal, avait alors expliqué le groupe suisse. swissinfo avec les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

SAirGroup donne le coup d'envoi de sa nouvelle politique 02. février 2001 - 00:27 SAirGroup renonce à la participation de 34 % qui était prévue dans la compagnie aérienne portugaise TAP Air Portugal. Cette décision est le premier pas concret de la réorientation du groupe suisse après l'éviction de son ancien patron Philippe Bruggisser. SairGroupe a annoncé jeudi qu'il se retirait du processus de privatisation de TAP. Le groupe suisse a toutefois précisé qu'il maintenait sa collaboration commerciale avec la compagnie aérienne portugaise et que, pour l'heure, cette dernière restait membre du Qualiflyer Group, formé autour de Swissair. «Afin que le processus de restructuration de TAP puisse être poursuivi avec succès, un accord a été conclu, au terme duquel SAirGroup garantit les besoins de financement à court terme de la compagnie portugaise. Cette garantie permettra de compenser les éventuels engagements découlant du retrait de SAirGroup du processus de privatisation», dit encore le communiqué publié par le groupe suisse. Rainer Maier, porte-parole de SAirGroup, n'a pas voulu se prononcer sur le montant de cette «garantie». Selon des spécialistes de la branche, elle serait de l'ordre d'une cinquantaine de millions de francs. Une somme de 145 millions de dollars avait été articulée pour la participation de 34 %. Mais le départ en forme d'éviction, le 23 janvier, du patron de SAirGroup Philippe Bruggisser, s'est accompagné d'une remise en question. En effet, le groupe suisse a sérieusement remis en cause la coûteuse politique d'alliances menée par son ancien dirigeant. Outre Swissair, Qualiflyer comprend TAP Air Portugal, Turkish Airlines, la polonaise Lot, AOM, Air Littoral et Air Liberté, Air Europe, Volare, Crossair et Sabena. Moritz Suter, le directeur général de Crossair, avait été désigné pour passer ces alliances au peigne fin. Et Eric Honegger, président du conseil d'administration de SAirGroup, a été nommé à titre intérimaire pour remplacer Philippe Bruggisser jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé. La décision au sujet de TAP est le premier résultat concret du réexamen en profondeur de la stratégie du groupe. SAirGroup avait déjà tenté de prendre une participation de 20 % dans la compagnie nationale portugaise en avril 1999. Mais l'opération avait été reportée «pour différentes raisons», dont des élections au Portugal, avait alors expliqué le groupe suisse. swissinfo avec les agences