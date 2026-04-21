La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Salon de l’immobilier à Neuchâtel: stand tournant du canton

Keystone-SDA

La 14e édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE) démarre mercredi et se tient jusqu'à dimanche à Neuchâtel. Le canton orchestre cette année un concept de stand tournant, qui va permettre aux villes et aux grandes communes de présenter leurs atouts à tour de rôle.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Acheter, rénover, investir ou simplement se renseigner: le besoin d’information et d’échanges n’a jamais été aussi fort», ont indiqué mardi les organisateurs du SINE. Le salon, dont l’entrée est gratuite cette année, est composé de plus de 100 exposants, répartis sur 5500 m2, ainsi que d’un restaurant et d’une place de village reconstituée.

L’an dernier, le comité stratégique du SINE avait invité la Ville de La Chaux-de-Fonds à tenir un stand. Cette année, le canton de Neuchâtel orchestre un concept de stand tournant pour mettre en lumière les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et les communes de la Grande Béroche, de Laténa et de Val-de-Travers.

La Grande Béroche compile pour l’occasion dans un book les locaux commerciaux à louer ou à vendre sur son territoire, ainsi que les terrains, pour présenter l’ensemble des surfaces disponibles.

Des rencontres avec des personnalités sont aussi au programme de cette édition. Les médaillés olympiques neuchâtelois Marianne Fatton, Fanny Smith et Robin Cuche, ainsi que l’éco-explorateur de l’énergie solaire Raphaël Domjan font partie des invités.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision