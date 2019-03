La Mark Zero que Piëch et ses partenaires présentent à Genève est un prototype à deux places, qui doit peser moins de 1800 kilos et disposer d’une autonomie de 500 kilomètres avec une seule charge de batterie.

Mais avec son entreprise, Anton Piëch se détourne des carburants fossiles et joue – pour l’essentiel – la carte de la mobilité douce. Piëch AutomotiveLien externe , avec son siège à Zurich et à Munich, est encore toute jeune. L’entreprise fondée en 2016 par Anton Piëch et Rea Stark Rajcic emploie une vingtaine de collaborateurs, mais travaille aussi avec des partenaires externes de renom. En tout, près de 200 personnes sont impliquées dans le projet et la première voiture, un modèle électrique de sport, va être présentée au Salon de Genève.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Voici la première voiture de sport électrique suisse Christian Raaflaub 03. mars 2019 - 15:00 Son père Ferdinand a dirigé Volkswagen. Désormais, Anton Piëch veut donner un nouveau tour à son nom. Au Salon de Genève, il présente son prototype électrique Piëch Mark Zero, la première sportive à deux places de marque suisse. Anton Piëch a, comme on dit, de la benzine dans le sang. Il est un des fils de l’ancien patron de WV Ferdinand Piëch et donc arrière-petit-fils de Ferdinand Porsche, père de pratiquement toute l’industrie automobile allemande. Mais avec son entreprise, Anton Piëch se détourne des carburants fossiles et joue – pour l’essentiel – la carte de la mobilité douce. Piëch Automotive, avec son siège à Zurich et à Munich, est encore toute jeune. L’entreprise fondée en 2016 par Anton Piëch et Rea Stark Rajcic emploie une vingtaine de collaborateurs, mais travaille aussi avec des partenaires externes de renom. En tout, près de 200 personnes sont impliquées dans le projet et la première voiture, un modèle électrique de sport, va être présentée au Salon de Genève. Avec son nom, Piëch fait les gros titres. Sa voiture s’est même retrouvée en couverture du magazine officiel du Salon de l’Auto. Émergeant d’un drapeau suisse, flanquée de ses deux concepteurs, elle est fièrement présentée comme produit «swiss made». Le Salon se tient du 7 au 17 mars dans les halles de Palexpo, à côté de l’aéroport de Genève. Rester flexible La Mark Zero que Piëch et ses partenaires présentent à Genève est un prototype à deux places, qui doit peser moins de 1800 kilos et disposer d’une autonomie de 500 kilomètres avec une seule charge de batterie. L’idée derrière cette voiture de sport n’est pourtant pas d’en faire un véhicule purement électrique. Les deux constructeurs comptent plutôt que leur modèle offrira une plateforme pour tous les types de propulsion possibles: hybride, pile à combustible, ou aussi essence. Selon le magazine du Salon de l’Auto, la plateforme doit également être proposée à des développeurs externes et à des constructeurs automobiles. Par contre, la conduite autonome, qui est un enjeu majeur pour le géant Tesla, est encore de la musique d’avenir pour la Mark Zero, même si l’architecture du véhicule la permettrait. Mais cela sera pour les modèles ultérieurs.