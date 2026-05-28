Salt étoffe recettes et abonnés au 1er trimestre

Keystone-SDA

L'opérateur Salt est parvenu à améliorer recettes et rentabilité en début d'année, profitant d'un gain de clientèle et des hausses des prix, malgré une concurrence ardue entre les trois opérateurs helvétiques.

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(Keystone-ATS) Sur les trois premiers mois de l’année, Salt a enregistré une progression de 6,4% sur un an à 299,7 millions de francs du chiffre d’affaires total, a annoncé jeudi la filiale de NJJ Continental Holding, contrôlée par l’homme d’affaires français Xavier Niel.

La rentabilité brute (Ebitdaal) s’est également étoffée de 13,2% à 135,9 millions au premier trimestre, l’opérateur profitant d’un gain, non détaillé, au niveau de la clientèle et de hausses des prix réalisées l’année dernière. La marge s’est, elle, étoffée de 2,7 points à 45,3%.

Salt n’a pas dévoilé, dans son communiqué, le bénéfice net réalisé pendant la période sous revue.

Selon le directeur général de l’opérateur, Max Nunziata, «la solide performance au premier trimestre démontre la mise en oeuvre conséquente de notre stratégie dans un environnement très concurrentiel».

Fin 2025, le numéro trois du secteur comptabilisait 1,86 million d’abonnés dans la téléphonie mobile. Le nombre de clients haut débit (internet, TV et téléphonie fixe) a quant à lui atteint 313’000.