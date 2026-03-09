Salves de missiles de l’Iran après l’élection du nouveau guide

L'Iran a lancé lundi ses premières salves de missiles et de drones vers Israël et ses voisins du golfe Persique peu après que Mojtaba Khamenei a succédé comme guide suprême à son père, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce dernier avait été tué au premier jour de la guerre.

(Keystone-ATS) Au dixième jour d’un conflit qui a embrasé tout le Moyen-Orient, Israël a annoncé des frappes contre des «infrastructures du régime» en Iran et menait à l’aube une opération héliportée dans l’est du Liban tout en bombardant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.

Paniqué par l’intensification de la guerre durant le week-end et le blocage persistant du détroit stratégique d’Ormuz, le marché pétrolier flambe lundi matin, propulsant le baril à plus de 115 dollars.

Mojtaba Khamenei, un religieux de 56 ans considéré comme proche des conservateurs iraniens en raison notamment de ses liens avec les gardiens de la révolution, armée idéologique de la république islamique, a été choisi dimanche comme guide suprême par l’assemblée des experts, collège de 88 membres du clergé chiite.

Scènes de liesse

L’assemblée des experts assure «ne pas avoir hésité une minute» à remplir sa mission de désigner un guide malgré «l’agression brutale [des Etats-Unis d’]Amérique criminel[s] et du régime sioniste malfaisant».

Les gardiens de la révolution, les forces armées, la police et la diplomatie ont immédiatement prêté allégeance au nouveau guide suprême, qui succède à son père, au pouvoir de 1989 à sa mort le 28 février dans l’offensive américano-israélienne.

Des images ont ensuite montré des scènes de liesse à travers le pays, avec des Iraniens agitant dans la nuit des drapeaux de la république islamique ou les lampes de leur téléphone portable.

Depuis une semaine, le nom de Mojtaba Khamenei circulait pour endosser ce poste dévolu à un religieux. Ali Khamenei avait pourtant en 2024 écarté un tel scénario alors que la révolution islamique a mis fin en 1979 à des siècles de monarchie héréditaire.

Israël avait d’ores et déjà annoncé mercredi que le nouveau guide suprême serait «une cible».

«Sous ton commandement»

Quant au président américain Donald Trump, qui revendique un droit de regard sur le pouvoir iranien, il a prévenu dimanche que le nouveau guide suprême «ne tiendra pas longtemps» sans son aval et ce avant même que son nom ne soit rendu public. Jeudi, il avait déjà affirmé qu’il n’accepterait pas que Mojtaba Khamenei prenne la relève.

Quelques heures après cette annonce, la radio-télévision d’Etat Irib a annoncé le lancement de missiles vers Israël. Elle a montré le fuselage d’un projectile frappé de l’inscription «sous ton commandement Seyyed Mojtaba», une référence religieuse chiite qui marque l’allégeance des forces iraniennes au nouveau guide.

Le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn ont également fait état lundi de vagues de missiles et de drones iraniens lancés dans leur direction.

Un drone iranien a blessé 32 civils, dont quatre grièvement, à Sitra, au Bahreïn, selon le ministère de la santé. L’Arabie saoudite a annoncé l’interception de quatre drones qui se dirigeaient vers le gisement de pétrole de Shaybah, dans le sud-est du pays, déjà attaqué dimanche.

Flambée du pétrole

Depuis le début de la guerre, l’Iran attaque des infrastructures chez ses voisins du golfe Persique, riches en hydrocarbures et qui abritent plusieurs bases militaires américaines.

La guerre paralyse une grande partie des flux d’hydrocarbures en provenance de la région. Le détroit d’Ormuz est au centre des inquiétudes, avec 20% de la production mondiale de pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) qui y transite habituellement.

Le prix du baril a dépassé les 118 dollars lundi, atteignant son plus haut niveau depuis l’été 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis le début de la guerre, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, s’est apprécié de 70%, du jamais vu sur une période aussi courte.

Face à ce choc pour l’économie mondiale, les ministres des finances des puissances du G7 doivent se réunir en visioconférence lundi à 13h30 (heure en Suisse).

Cette flambée est un «tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des Etats-Unis et du monde», a assuré Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Dans une interview publiée dimanche par The Times of Israel, M. Trump a déclaré que l’arrêt des hostilités se ferait par une décision «mutuelle» entre lui et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.