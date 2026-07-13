Sam Neill, star de «Jurassic Park», s’est éteint à 78 ans

Keystone-SDA

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L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte "Jurassic Park", est décédé lundi en Australie à l'âge de 78 ans, selon un communiqué de sa famille qui a qualifié son décès de "soudain et inattendu".

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(Keystone-ATS) «Sam était entouré de sa famille et s’est éteint avec la dignité qui a caractérisé toute sa vie», a déclaré sa famille, précisant que l’acteur, qui avait été soigné pour un cancer, était «toujours en rémission» au moment de son décès.

Le Néo-Zélandais avait suivi un traitement pour un lymphome ces dernières années, mais avait indiqué en 2026 être en rémission grâce à une thérapie génique qui avait modifié son système immunitaire.

Il était soigné à l’hôpital privé St Vincent de Sydney, a précisé son entourage, sans plus de précision.

«Sam était vraiment brillant», a déclaré son compatriote néo-zélandais Karl Urban, tandis que l’acteur australien David Wenham l’a décrit comme l'»ami le plus gentil, le plus espiègle, le plus généreux et le plus solidaire qui soit».

Sam Neill «faisait partie des grands» de ce monde, a salué le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon.

«Pendant plus de cinquante ans, il a fait découvrir au monde entier les histoires néo-zélandaises, et son talent a contribué à faire de notre industrie cinématographique ce qu’elle est aujourd’hui: l’un de nos plus grands exports culturels», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Dizaines d’oeuvres

C’est pourtant loin de Wellington que Sam Neill a vu le jour en 1947, en Irlande du Nord. Il a ensuite déménagé en Nouvelle-Zélande dans son enfance.

Il a fait ses premiers pas au cinéma dans des films néo-zélandais au début des années 1970, avant d’obtenir des rôles plus importants en Australie.

C’est en 1993 qu’il gagne une renommée mondiale en incarnant le Dr Alan Grant dans le blockbuster hollywoodien de Steven Spielberg «Jurassic Park».

Presque James Bond

L’acteur est alors si convoité qu’il est un temps pressenti pour jouer James Bond.

«Je ne voulais vraiment pas de ce rôle», a-t-il déclaré en 2023. «Mon ami Pierce Brosnan le voulait tellement. J’ai été si soulagé qu’ils l’aient proposé à quelqu’un d’autre», avait-il confié.

S’il est apparu ensuite dans deux suites de «Jurassic Park», sa carrière compte des dizaines d’autres oeuvres, au cinéma ou à la télévision, comme «Peaky Blinders» ou «A la poursuite d’Octobre rouge».

L’acteur s’est également illustré dans des productions néo-zélandaises, comme «La Leçon de piano» de Jane Campion, sortie en 1993.

Dans ses mémoires publiés en 2023, Sam Neill avait révélé qu’il était «peut-être en train de mourir» d’un lymphome non hodgkinien de stade trois.

Mais il a annoncé cette année sa rémission. «Je viens de passer un scanner, et il n’y a plus de cancer dans mon corps, c’est extraordinaire», s’était-il réjoui auprès de la chaîne australienne Channel Seven News.

En dehors des plateaux, Sam Neill exploitait des vignobles dans la région de Central Otago, sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Il aimait donner à ses animaux les noms de ses partenaires à l’écran, baptisant par exemple une poule Laura Dern et une vache Helena Bonham Carter.