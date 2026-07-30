Samsung multiplie par 19 son bénéfice d’exploitation

Keystone-SDA

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Le géant sud-coréen de la tech Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par 19 sur un an son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, en plein essor de l'IA accompagné d'inquiétudes quant à une éventuelle survalorisation du secteur.

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(Keystone-ATS) Samsung Electronics est, avec le sud-coréen SK hynix et l’américain Micron, l’un des plus importants fabricants de mémoire à haute bande passante (HBM), technologie indispensable au fonctionnement de l’intelligence artificielle (IA) générative.

D’avril à juin, l’entreprise a enregistré un bénéfice d’exploitation de 89’490 milliards de wons (50,6 milliards de francs), en hausse de 1.813,8 % sur un an, a-t-elle indiqué dans un document réglementaire.

Ce mastodonte des puces mémoire affiche également un chiffre d’affaires trimestriel de 171’490 milliards de wons (97 milliards de francs), en hausse de 130% sur un an.

Son bénéfice net a été multiplié par 14 sur la même période, atteignant 71’620 milliards de wons (40,5 milliards de francs).

Ces chiffres sont conformes aux attentes du marché, d’après l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Dans un communiqué, Samsung a vanté un nouveau «trimestre record» pour son activité mémoire, rendu possible par une réponse proactive à la demande liée à l’IA, en particulier concernant ses produits destinés aux serveurs, explique l’entreprise.

«La tendance continue à la hausse concernant les prix, à l’échelle du secteur, a aussi contribué à ces résultats records», met en avant Samsung.

Marchés fébriles

Et au deuxième semestre, le géant sud-coréen dit s’attendre à une demande robuste en matière de serveurs portée par des dépenses continues en direction de l’IA, mais aussi à l’adoption plus large de l’IA agentique – du nom de ces systèmes permettant d’effectuer des tâches de manière autonome.

Sur la même ligne, des analystes mettent en avant les investissements toujours plus importants des géants nord-américains de la tech dans des data centers dédiés à l’IA, qui nécessitent les technologies de pointe des entreprises comme Samsung.

Les résultats de Samsung Electronics sont publiés au lendemain d’une importante chute du Kospi, l’indice phare de la Bourse de Séoul, en repli de 6% à la clôture, après avoir lâché jusqu’à quelque 12% en séance.

En cause: une dégringolade sans répit des valeurs tech liées aux semiconducteurs, sur fond de craintes quant à une éventuelle bulle spéculative autour de l’IA.

Mercredi, le titre de Samsung a ainsi subi un recul de 12%, quand son principal concurrent sud-coréen, le géant des puces SK hynix, a lui aussi dévissé, le jour de sa publication d’un bénéfice net trimestriel record.

Investissements massifs

Durant le week-end, Samsung a annoncé «une collaboration stratégique» avec le concepteur américain de semiconducteurs Broadcom «pour la fourniture de solutions de mémoire de pointe, notamment les HBM, afin de soutenir les accélérateurs d’IA de nouvelle génération de Broadcom».

Ce partenariat est évalué à plus de 200 milliards de dollars sur cinq ans.

Des analystes estiment que cette démarche vise, pour Samsung, à trouver une nouvelle clientèle pour ses puces mémoires dédiées à l’IA au-delà du géant Nvidia, principalement fourni en HBM par son concurrent SK hynix.

«Comme (Samsung) n’a pas réussi à gagner des parts de marché significatives face à SK hynix, il semble désormais se tourner vers d’autres espaces», observe Joo Won du Hyundai Research Institute, interrogé par l’AFP.

Séoul a par ailleurs annoncé que Samsung et SK hynix prévoyaient d’investir un total de 800’000 milliards de wons (452,3 milliards de francs) pour construire quatre usines de semiconducteurs de pointe à Gwangju (sud-ouest).

Il s’agit d’un «projet de long terme qui prendra un temps considérable pour se matérialiser», note toutefois Joo Won. «Le plus grand risque, c’est que le supercycle des semiconducteurs soit déjà terminé d’ici-là.»