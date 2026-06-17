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Sandoz ouvre un site de développement de biosimilaires en Slovénie

Keystone-SDA

Le groupe pharmaceutique bâlois Sandoz inaugure un nouveau centre de développement de biosimilaires à Ljubljana, en Slovénie. Le complexe, d'un coût de 99 millions de dollars, s'étend sur environ 10'000 mètres carrés et emploie plus de 200 scientifiques.

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1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau centre s’inscrit dans le cadre d’un plan investissement de Sandoz de plus de 1,1 milliard de dollars (871,1 millions de francs) en Slovénie, rapporte mercredi dans un communiqué le spécialiste des médicaments génériques et biosimilaires.

Il complète les nouvelles installations de Lendava pour la production de principes actifs et de Brnik pour la production stérile et le conditionnement, ainsi que l’acquisition récente d’un nouveau site de production de biosimilaires à Toulouse, en France.

Ce pôle de développement de biosimilaires est le plus important du genre, selon Sandoz. Il doit soutenir la croissance attendue au cours de la prochaine décennie, marquée par l’expiration de brevets de médicaments biologiques pour un montant d’environ 320 milliards de dollars.

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