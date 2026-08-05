Sandoz plombé par des frais juridiques au 1er semestre

Keystone-SDA

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Le géant des médicaments de substitution Sandoz a vu son bénéfice net s'évaporer de 70% sur les six premiers mois de l'année, à 109 millions de dollars. La contraction est attribuée notamment à des frais juridiques pour quelque 470 millions de francs.

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(Keystone-ATS) La multinationale rhénane avait annoncé lundi la résolution de divers litiges autour de ses pratiques commerciales aux Etats-Unis, pour un montant total de près de 480 millions. Une somme qu’elle indiquait avoir préalablement provisionné.

Le rapport semestriel diffusé mercredi recense encore des frais de restructuration à hauteur de 54 millions, d’autonomisation à hauteur de 47 millions, d’optimisation de l’outil de production pour 41 millions et de déploiement logiciel pour 33 millions.

Vive poussée de croissance

Le chiffre d’affaires affiche une croissance de 10% en dollars, ou 5% en monnaies locales, à 5,76 milliards de dollars. La performance a été alimentée notamment par un essor d’un quart des revenus dans les biosimilaires, à 1,86 milliard.

Les revenus du coeur de métier dans les génériques se sont stabilisés, égarant 1% en monnaies locales mais grappillant 4% une fois convertis en billets verts, à 3,89 milliards. Attribuée à des perturbations sur le marché de la pénicilline, la contraction atteignait 3% sur les trois premiers mois de l’année

La part des biosimilaires dans le chiffre d’affaires atteint ainsi 33%, contre 29% douze mois plus tôt, souligne la multinationale rhénane dans son rapport semestriel mercredi.

Attentes comblées

Sur le front de la rentabilité, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) apuré de tout élément jugé non récurrent a bondi de 15% à 1,21 milliard, à la faveur d’une extension d’une nonantaine de points de base à 20,9%. Le bénéfice net de base a progressé de 18% à 750 millions.

Les chiffres présentés comblent peu ou prou les projections des analystes consultés par AWP.