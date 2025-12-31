Sans budget, Fribourg n’est pas en crise, selon Philippe Demierre

Keystone-SDA

"Fribourg n'est pas en crise", estime Philippe Demierre, qui s'apprête à présider le Conseil d'Etat en 2026, alors que le canton démarrera l'année sans budget. Le ministre de la santé et des affaires sociales sera le premier UDC à la tête de l'exécutif depuis 34 ans.

2 minutes

(Keystone-ATS) «C’est vrai que la situation est inédite pour un président du Conseil d’Etat», a constaté Philippe Demierre dans une interview parue mercredi dans La Liberté. «Mais nous allons reprendre les postes essentiels du budget 2025 en y ajoutant les dépenses jugées indispensables en 2026», décrit le Glânois.

«Cela permettra à l’Etat de fonctionner le plus normalement possible», précise Philippe Demierre. «Nous disposons quand même d’une certaine masse financière qui permet de subvenir aux besoins du canton. Nous ne sommes pas en crise», insiste-t-il à quelques heures de prendre la présidence du gouvernement cantonal.

Pas de paralysie

Le canton de Fribourg ne sera donc pas paralysé, sachant pourtant qu’il ne disposera pas d’un budget 2026 avant l’été. «Ce n’est pas comme si on entrait dans une période glaciaire avec un dégel à la fin du printemps 2026», explique le magistrat démocrate du centre, tout en reconnaissant que la situation était «particulière».

Il y aura une campagne à mener concernant la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), soumise en principe au peuple le 26 avril, suite au lancement d’un référendum par le PS. «C’est une échéance qui s’ajoute à nos tâches quotidiennes. Nous devons préparer le scénario d’un oui comme celui d’un non.»

Principe constitutionnel

La LAFE s’inscrit dans le cadre du programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE), dont l’ambition de faire économiser à l’Etat de Fribourg quelque 400 millions entre 2026 et 2028, via des réductions de charges et des hausses de recettes. Elle concerne la partie qui n’est pas de la compétence du Conseil d’Etat.

Pour mémoire, le canton de Fribourg est contraint constitutionnellement à pratiquer l’équilibre budgétaire. D’où l’impératif «de trouver entre 120 et 130 millions par année pour équilibrer notre budget», a rappelé encore Philippe Demierre. L’exécutif reviendra ensuite avec des mesures structurelles.