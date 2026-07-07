Sans-papiers: l’opération «Papyrus» introduite à Neuchâtel

Keystone-SDA

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Le canton de Neuchâtel va activer - en réponse à un postulat - dès le 1er septembre et pour une durée de 15 mois un dispositif temporaire permettant aux personnes en emploi, vivant depuis dix ans sur le territoire et sans autorisation de séjour, d’obtenir une régularisation. Les modalités sont proches de l'opération "Papyrus" menées à Genève.

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(Keystone-ATS) «Les employeuses et employeurs qui participent à la démarche et qui régularisent la situation de leurs travailleuses et travailleurs ne seront pas poursuivis pénalement. Ce dispositif temporaire s’ajoute aux possibilités existantes de régularisation et ne concerne pas les personnes arrivées en Suisse par l’asile», a indiqué mardi le Conseil d’Etat.

Les conditions et modalités seront communiquées à travers les canaux de communication usuels et par l’intermédiaire des collectifs, associations, œuvres d’entraide et syndicats pour garantir que chaque personne qui remplit les critères soit informée.

Le Grand Conseil avait adopté en février 2024 un postulat des groupes VertPOP, socialiste et Vert’Libéral-Le Centre en ce sens. Outre la mise en place d’une opération type «Papyrus» dans le canton, le texte demandait également d’étudier toutes les mesures qu’il serait nécessaire de prendre pour accompagner le projet, notamment dans la lutte contre le travail au noir.

Le postulat souhaitait qu’une fois la régularisation effectuée, il soit donné la possibilité aux personnes concernées de s’autonomiser et de sortir de la précarité.