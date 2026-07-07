La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Sans-papiers: l’opération «Papyrus» introduite à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel va activer - en réponse à un postulat - dès le 1er septembre et pour une durée de 15 mois un dispositif temporaire permettant aux personnes en emploi, vivant depuis dix ans sur le territoire et sans autorisation de séjour, d’obtenir une régularisation. Les modalités sont proches de l'opération "Papyrus" menées à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les employeuses et employeurs qui participent à la démarche et qui régularisent la situation de leurs travailleuses et travailleurs ne seront pas poursuivis pénalement. Ce dispositif temporaire s’ajoute aux possibilités existantes de régularisation et ne concerne pas les personnes arrivées en Suisse par l’asile», a indiqué mardi le Conseil d’Etat.

Les conditions et modalités seront communiquées à travers les canaux de communication usuels et par l’intermédiaire des collectifs, associations, œuvres d’entraide et syndicats pour garantir que chaque personne qui remplit les critères soit informée.

Le Grand Conseil avait adopté en février 2024 un postulat des groupes VertPOP, socialiste et Vert’Libéral-Le Centre en ce sens. Outre la mise en place d’une opération type «Papyrus» dans le canton, le texte demandait également d’étudier toutes les mesures qu’il serait nécessaire de prendre pour accompagner le projet, notamment dans la lutte contre le travail au noir.

Le postulat souhaitait qu’une fois la régularisation effectuée, il soit donné la possibilité aux personnes concernées de s’autonomiser et de sortir de la précarité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision