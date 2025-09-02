Santé bucco-dentaire: un projet pilote à Sion

Keystone-SDA

Un projet-pilote de permanence de conseil dentaire voit le jour à Sion. Ce concept, inédit en Suisse, vise à améliorer l’accès à l’information et à réduire les inégalités en matière de santé bucco-dentaire, indique le canton.

(Keystone-ATS) Ouverte à toute la population, cette permanence permettra de bénéficier de l’avis neutre et des conseils d’un médecin-dentiste et, si nécessaire, d’une orientation vers les aides financières existantes, précise l’Etat du Valais dans un communiqué.

Les consultations comprennent un examen visuel de la bouche, sans réalisation de radiographies ni de traitement, à un prix fixe de 25 francs. Assurée par des membres de la section Valais de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO-VS) et soutenue financièrement par le canton, cette initiative sera évaluée après une durée d’environ six mois afin de décider de sa pérennisation et d’une éventuelle extension à l’ensemble du canton.

Un problème pour 27% de la population

Selon un rapport publié par l’Observatoire valaisan de la santé en 2022, environ 27% de la population du canton renonce chaque année à une consultation chez le dentiste pour des raisons financières.

Ce renoncement, lié à des facteurs sociaux, culturels et économiques, peut avoir des répercussions directes sur la santé générale, notamment sur le système cardiovasculaire et respiratoire.

Aucune radiographie ni traitement

Une consultation à la permanence de conseil dentaire dure environ 20 minutes et comprend un examen visuel de la bouche ainsi que la remise d’un rapport succinct. Aucun traitement ni radiographie n’y est réalisé ; le patient est toutefois invité à apporter toute documentation ou imagerie utile déjà disponible.

En outre, pour des raisons déontologiques, le médecin-dentiste consulté ne pourra pas non plus assurer, ultérieurement au sein de son cabinet médical, le traitement de la personne vue à la permanence.