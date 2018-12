Joseph, Marie, l'Enfant Jésus - et toutes sortes de personnages du quotidien. A l’Abbaye de Muri, une crèche provençale de santons est exposée. Elle montre l'histoire de la naissance de Jésus dans un monde de figurines en argile aux couleurs vives.

La crèche a été construite sous la direction de l'historien de l'art Rudolf Velhagen, responsable de la collection historique au Musée d'Argovie. Ce dernier a enseigné l'histoire de l'art à Marseille. Là, il a découvert les santons, comme on appelle ces figurines aux couleurs vives, et il les a amenés en Suisse.

Les figurines du défunt artiste français Marcel Carbonel représentent non seulement les personnages traditionnels de la crèche comme Joseph et Marie, les trois rois, les bergers, les ânes, les moutons et bien sûr l'Enfant Jésus, mais aussi un échantillon de la société provençale et de la vie quotidienne. Il y a le boulanger, la grand-mère qui tricote, un vendeur de poisson, des vagabonds ou des dames et des messieurs en costume traditionnel. Elles se distinguent ainsi des crèches traditionnelles suisses, qui ne montrent généralement que des scènes de l'histoire de Noël.

Les touristes aussi représentés dans la crèche

La passion pour les santons de Rudolf Velhagen a donné naissance à une collection de plus de 60 figurines. Jusqu'à aujourd'hui, le Studio Carbonel crée chaque année une nouvelle figurine de crèche, qui est attendue avec impatience.

Les figurines ne sont pas placées au hasard. Dans leur intégralité, elles dépeignent également la société moderne. Les ‘Lettres de mon moulin’ de l'écrivain français Alphonse Daudet (1840 - 1897) ont été une source d'inspiration importante pour la création des personnages. Dans ses lettres, il décrit des événements quotidiens joyeux et ironiques, des récits drôles, des contes populaires, mais aussi des événements tragiques. Aujourd'hui, des personnages modernes ont aussi fait leur apparition, comme les touristes.