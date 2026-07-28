Sao Tomé-et-Principe: le président Vila Nova réélu

Keystone-SDA

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La Cour constitutionnelle a proclamé mardi Carlos Vila Nova président de Sao Tomé-et-Principe, confirmant sa réélection dès le premier tour de l'élection présidentielle dans ce petit Etat insulaire d'Afrique centrale.

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(Keystone-ATS) Ancienne colonie portugaise devenue un Etat indépendant en 1975, Sao Tomé-et-Principe est un archipel du golfe de Guinée qui compte près de 200’000 habitants.

Selon les résultats de la Cour, M. Vila Nova a remporté le scrutin avec 55,88% des suffrages contre 41,46% des voix pour le député Nito Viegas D’Abreu, issu du même parti et soutenu par son rival, l’ancien Premier ministre Patrice Trovoada.

Mais le taux d’abstention, environ 60%, se révèle très élevé.

Le chef de l’Etat ne jouit cependant que d’un rôle honorifique, de représentation et de promulgation des lois, l’essentiel du pouvoir exécutif revenant au Premier ministre, issu des élections législatives qui auront lieu fin septembre.

«Ces résultats sont valides et aucune irrégularité n’a été détectée», a déclaré le président de la commission électorale nationale, Jeudiger Nascimento, lors de la proclamation des résultats lundi.

Le président de la République tout juste réélu, âgé de 66 ans, a d’abord été fonctionnaire puis il a dirigé deux grands hôtels santoméens avant de devenir ministre de 2010 à 2018.

Elu une première fois en 2021 avec le soutien de l’Action démocratique indépendante (ADI, centre-droit), il a été critiqué pour le limogeage de l’ancien Premier ministre ADI Patrice Trovoada en janvier 2025, jugé un an plus tard contraire à la Constitution santoméenne par la Cour constitutionnelle.

Aujourd’hui président de l’ADI et probablement désireux de retrouver son poste de Premier ministre après les législatives de septembre, M. Trovoada a soutenu le concurrent direct de M. Vila Nova, Nito Viegas d’Abreu, chef de file du parti majoritaire au parlement.

Après plusieurs tentatives de coups d’Etat dans l’histoire récente du pays, dont une en 2022 qui avait été rapidement déjouée par l’armée, le régime parlementaire santoméen s’est stabilisé et le pays est aujourd’hui vu comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique.