Satisfaction à Neuchâtel après l’aval donné à la ligne directe

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat neuchâtelois se montre très satisfait après le choix du Conseil fédéral d’intégrer la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans son message 2027, soit pour une mise en oeuvre à l’horizon 2045. Il soutient du coup la prolongation du pour mille de la TVA temporaire après 2030.

(Keystone-ATS) La décision s’inscrit pleinement dans le projet Neuchâtel 2030 plébiscité à 84% par la population neuchâteloise en 2016, a rappelé mercredi l’exécutif cantonal. La ligne directe constitue une infrastructure essentielle à la fois pour la mobilité cantonale et l’attractivité des Montagnes neuchâteloises, indique le communiqué.

Le projet assure d’éviter les coûts d’assainissement importants de la ligne historique actuelle, avec le rebroussement de Chambrelien. La ligne directe permettra également de résoudre le problème de capacité posé par le goulet d’étranglement de Neuchâtel-Vauseyon sur la ligne ferroviaire nationale du Pied-du-Jura.

Un front d’attaque

En mai, les porteurs du projet à plus de 1,3 milliard de francs que sont le canton de Neuchâtel, l’Office fédéral des transports (OFT) et les CFF avaient évoqué une concrétisation en 2041, au lieu de 2038. La ligne vise à diviser par deux le temps de parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à 15 minutes contre 28 pour l’heure.

Le tracé en tunnel de la ligne directe sera creusé avec un seul front d’attaque depuis Neuchâtel pour des questions environnementales, sécuritaires et financières. A ce stade, le projet a déjà impliqué une dépense d’au moins 12 millions de francs, selon les données transmises l’an passé.