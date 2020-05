La grève sur les salaires menée par une majorité des ouvriers de production du fabricant de produits chimiques savoyard MSSA a pris fin lundi soir, a-t-on appris auprès de la direction et du syndicat majoritaire Force ouvrière (FO). Elle a duré 25 jouurs.

Après un mouvement "historiquement long", "les grévistes de MSSA se sont rassemblés pour la première fois devant l'usine. Après un vote des grévistes devant le portail, le syndicat a décidé de mettre un terme à la grève", a annoncé Pierre Didio, secrétaire général de FO Savoie.

Le comité social et économique (CSE) de cette entreprise de 300 personnes à Plombières, près d'Albertville, était réuni lundi pour donner un avis à la proposition de revalorisation salariale de la direction, qui avait évolué à la hausse lors de négociations sans toutefois aboutir.

L'avis a été défavorable par six voix contre cinq. L'avis étant consultatif, la proposition patronale s'appliquera toutefois. Elle consiste en "une augmentation générale de 1,4% des salaires avec un seuil de 40 euros par personne garantissant une augmentation minimum de 520 euros par an, une augmentation individuelle allant de 0,5% à 1% selon la catégorie, soit une augmentation moyenne de 2,7%", a détaillé le DRH de l'entreprise, Paul-Olivier Léon.

De plus, une prime de 1400 euros, une amélioration de la prime d'ancienneté et un renforcement de l'abondement de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise sont prévues.

Si FO a souligné les "avancées obtenues sous sa pression", celles-ci n'ont "pas satisfait" le syndicat, "au regard du montant de 8,2 millions d'euros de bénéfice qu'a engrangé l'entreprise".

Créé en 1898, MSSA, anciennement Métaux Spéciaux, est aujourd'hui filiale du groupe japonais Nippon Soda. Elle produit du sodium et du chlore - à raison de 215'000 tonnes par an - et, depuis cinq ans, du lithium. C'est le seul producteur de sodium implanté ailleurs qu'en Chine.

