Mandatée par le gouvernement canadien, une entreprise suisse va installer des mâts anti-avalanches pour protéger l’un des axes routiers les plus longs du monde. Ce tronçon particulièrement dangereux de la route Transcanadienne sera ainsi plus sûr, et les habitants de la région seront moins coupés du monde.

La route Transcanadienne est l’une des liaisons routières les plus importantes entre l’Est et l’Ouest du pays. Elle s’étend sur quelque 7800 kilomètres de l’océan Pacifique à l’Atlantique. Dans la région des Rocheuses, la route passe par des cols, où le danger d’avalanche est élevé. Les mesures de protection se résumaient jusqu’ici à fermer des routes et déclencher des avalanches par hélicoptères. De plus, les travaux de sécurisation sont risqués en raison des conditions météorologiques imprévisibles et du terrain accidenté.

Avec les huit mâts anti-avalanches installés par la société Wyssen Avalanche ControlLien externe, les explosifs pour déclencher les avalanches peuvent désormais être activés à distance. «Notre système permet de déclencher des explosions, très simplement et rapidement, à toute heure du jour ou de la nuit et par tous les temps», explique le directeur de l’entreprise Samuel Wyssen au journal 20minuten.

Cette entreprise familiale a été fondée en 1926. «Au cours de l’hiver 1999, durant lequel il y avait eu beaucoup d’avalanches, nous avons réalisé une percée avec nos mâts», indique Samuel Wyssen. Il exporte désormais aussi ses produits au Chili, en Norvège et en Autriche.

