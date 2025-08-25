La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Scène Ella Fitzgerald: plus de 80’000 spectateurs durant l’été

Keystone-SDA

A Genève, le rideau de la scène Ella Fitzgerald est tombé. Le lieu, situé au parc La Grange, a organisé 26 soirées de concerts gratuits entre le 22 juin et le 22 août. Ce sont plus de 80'000 spectatrices et spectateurs qui en ont profité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il s’agit de fidèles comme de nouveaux venus, relève lundi, dans un communiqué, la Ville de Genève, qui rappelle que la scène Ella Fitzgerald fêtera ses 30 ans d’existence l’année prochaine. Le programme estival «a fait dialoguer traditions et modernités, répertoires intimes et célébrations collectives».

La scène Ella Fitzgerald a été le théâtre de plusieurs grandes soirées, avec la présence d’artistes confirmés, comme le rappeur franco-malien Oxmo Puccino, qui a célébré au parc La Grange ses 20 ans de carrière «devant un public conquis», ou encore le chanteur de reggae Burning Spear.

La scène Ella Fitzgerald est aussi un lieu de découvertes musicales, comme l’électro vaudou des Nana Benz du Togo, la transe rock des Psychedelic Porn Crumpets ou les airs celtiques revisités par les curieux bardes du groupe Curious Bards. L’Orchestre de Chambre de Genève a apporté une touche classique à la programmation.

