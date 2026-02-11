Schönbühl (BE): mort d’une jeune femme heurtée par une camionnette

Une jeune femme de 19 ans est décédée dimanche à l'hôpital, neuf jours après avoir été happée par une camionnette peu après un accident de la circulation survenu le 30 janvier vers 13h00 à Schönbühl (BE). Il s'agit d'une Tchèque domiciliée dans le canton de Berne.

(Keystone-ATS) Une voiture était sur le point de s’engager sur l’autoroute A6 en direction de Bienne lorsqu’elle est entrée en collision latérale avec une voiture circulant en sens inverse. Elle a ensuite heurté une troisième voiture, qui venait de sortir de l’autoroute.

Une passagère du véhicule qui voulait s’engager sur l’autoroute a ensuite été heurtée par une camionnette. Grièvement blessée, elle a été emmenée en ambulance à l’hôpital, où elle est décédée le 8 février, indique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Deux autres personnes ont été légèrement blessées dans l’accident.

Le conducteur de la camionnette s’est arrêté un court instant après avoir heurté la malheureuse. Puis il a repris sa route, sans sortir de son véhicule. Il a ensuite été retrouvé et interpellé quatre jours après l’accident.

L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public Berne-Mittelland.