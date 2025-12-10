Schüpfen (BE): des poules retrouvées mystérieusement dans une forêt

Keystone-SDA

Plusieurs poules pondeuses ont été retrouvées mardi dans une forêt près de Schüpfen. Ce n'est pas une première et leur présence à cet endroit interroge.

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a été informée mardi vers 12h00 que plusieurs poules évoluaient en liberté dans une forêt entre Meikirch et Winterswil.

Les forces d’intervention se sont rendues sur place et ont pu capturer huit poules pondeuses blanches. Elles les ont confiées à un refuge pour animaux, indique mercredi la police bernoise dans un communiqué. C’est la troisième fois en quatre ans que des poules sont retrouvées à cet endroit.

La police a ouvert une enquête. Elle lance aussi un appel aux personnes ayant fait des observations suspectes mardi matin dans la forêt en question, ou pouvant fournir des informations sur les poules ou leur propriétaire.