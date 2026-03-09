La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Schüpfen (BE): une ferme et une étable ravagées par les flammes

Keystone-SDA

Une ferme et une étable attenante ont été complètement détruites par un incendie lundi à Schüpfen (BE). Personne n'a été blessé, mais plusieurs animaux sont portés disparus.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police a reçu l’alerte vers 12h20, indique-t-elle dans un communiqué. A l’arrivée des forces d’intervention, la ferme et l’étable attenante étaient déjà en proie aux flammes.

Les sapeurs-pompiers de la région de Moossee, de Rapperswil et de Schüpfen ainsi que les homologues professionnels de Protection et sauvetage Berne sont parvenus à maîtriser, puis à éteindre l’incendie.

Deux chiens et plusieurs chats sont encore portés disparus. Une solution de relogement a été trouvée pour les habitants de la maison. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision