Schüpfen (BE): une ferme et une étable ravagées par les flammes

Keystone-SDA

Une ferme et une étable attenante ont été complètement détruites par un incendie lundi à Schüpfen (BE). Personne n'a été blessé, mais plusieurs animaux sont portés disparus.

(Keystone-ATS) La police a reçu l’alerte vers 12h20, indique-t-elle dans un communiqué. A l’arrivée des forces d’intervention, la ferme et l’étable attenante étaient déjà en proie aux flammes.

Les sapeurs-pompiers de la région de Moossee, de Rapperswil et de Schüpfen ainsi que les homologues professionnels de Protection et sauvetage Berne sont parvenus à maîtriser, puis à éteindre l’incendie.

Deux chiens et plusieurs chats sont encore portés disparus. Une solution de relogement a été trouvée pour les habitants de la maison. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête.