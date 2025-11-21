La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Keystone-SDA

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler doit composer avec le départ de son responsable des ressources humaines, qui siège à la direction générale. Hugo Martinho va poursuivre sa carrière hors du groupe lucernois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nom de la personne qui succédera à M. Martinho sera communiqué en temps utile, précis vendredi Schindler. La direction du groupe établi à Ebikon compte désormais neuf personnes, sous la houlette du patron Paolo Compagna.

