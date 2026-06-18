Schindler veut désormais racheter des actions jusqu’à 700 millions

Keystone-SDA

Partager

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a relevé le plafond de ses rachats d'actions en cours de 200 millions de francs, le portant à 700 millions de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) Le programme lancé en novembre 2024 devrait prendre fin en novembre prochain au plus tard, indique jeudi l’entreprise lucernoise. Les rachats d’actions sont conduits sur une deuxième ligne de négoce ouverte à la Bourse suisse. Les autres critères du programme actuel, annoncé le 17 octobre 2024, restent valables.

Le conseil d’administration de Schindler rappelle que les titres rachetés sont destinés à la destruction. La réduction du capital-actions devra être avalisée en assemblée générale.