Il y a 60 ans, le Cern, plus grand centre de physique des particules du monde, voyait le jour grâce à la volonté commune de scientifiques européens. Il est désormais l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires de physique des particules du monde, avec actuellement plus d’une dizaine de milliers de scientifiques, issus de 600 centres de recherche à travers le monde.



Le CERN constitue l’une des plus belles réussites scientifiques en Europe et au-delà: elle a vu naître l’un des plus grands, des plus exigeants, des plus prestigieux laboratoires au monde, utilisant des instruments d’un perfectionnement inouï pour explorer un vaste champ de recherche. Il représente aussi un succès politique puisque de nombreux pays, 12 à l’origine et 21 aujourd’hui, ainsi que de nombreux participants non-membres collaborent sur un projet aussi ambitieux.

