Devant les inégalités, la Silicon Valley invitée à s’inspirer de la Suisse

Visiter la Silicon Valley, siège des géants technologiques de la planète, vous met face à un contraste saisissant. Sur ce terreau de l’innovation effrénée se développent des inégalités sociales croissantes. Le modèle suisse aurait-il des pistes à offrir à cet égard?

Sara Ibrahim

Il suffit de jeter un coup d’œil par la fenêtre du train pour observer ce à quoi donne accès le succès et la richesse de la Silicon Valley. À savoir des maisons inintéressantes mais modernes avec d’élégants jardins et des piscines extérieures. À Palo Alto, berceau de la révolution de la puce électronique et de l’ordinateur, se matérialisent Tesla aux vitres teintées et autres jeunes gens lookés, juchés sur leurs scooters électriques.

Aujourd’hui, la vallée n’est pas seulement constellée de «licornes» - ces start-ups valorisées à plus d’un milliard de dollars. Elle abrite trois des cinq plus grandes firmes technologiques du monde: Alphabet (propriétaire de Google), Apple et Meta (Facebook). Cela étant, tout le monde ne profite pas de la même manière de la richesse créée ici.

Une série de camping-cars sont rangés le long de la route soignée qui borde l’Université Stanford, l’une des plus riches et les plus coûteuses de la planète. En soirée, des familles entières, incapables de payer les loyers prohibitifs pratiqués dans la vallée, retourneront à leur foyer sur roues. Pour joindre les deux bouts, certains vendent des repas sur le campus. D’autres travaillent comme plombiers ou employés dans l’économie technologique. Beaucoup de ces personnes ont émigré aux États-Unis. On est bien loin des Mark Zuckerberg et autres Steve Jobs.

«C’est un fantasme que de penser que la Silicon Valley est habitée par les seuls Zuckerberg et compagnie. C’est ce type d’aveuglement que nous cherchons à combattre», affirme Fred Turner, installé au quatrième étage du département de la communication de Stanford. C’est grâce aux travailleuses et travailleurs de l’ombre que l’empire de la Big Tech est une réalité qui se perpétue au quotidien.

«Le rêve de l’entreprise au service de l’humain s’est mué en cauchemar et la Suisse a tout intérêt à ne pas le poursuivre», avertit Fred Turner, professeur à l'Université Stanford. Sara Ibrahim / SWI swissinfo.ch

Un habitant sur quatre sous le seuil de pauvreté

Ex-journaliste, Fred Turner étudie depuis des décennies l’impact des nouvelles technologies médiatiques sur la culture américaine. Dans son bureau un tantinet rétro, style années 1970, des livres sont disséminés à même le sol. On y trouve des titres comme «Vies politiques» d’Hannah Arendt ou «La religion de la technologie» de David Noble.

Fred Turner est de ceux qui dénoncent à haute voix les injustices subies par les personnes qui vivent et travaillent dans la Silicon Valley. Une population qui, en 2018, a fait l’objet d’un livre - «Seeing Silicon Valley: Life inside a fraying AmericaLien externe» - signé par la professeure et photographe Mary Beth Meehan.

Abraham et Brenda n'ont pas les moyens d'acheter une maison. Avec leurs économies, ils ont acheté une caravane. Comme d'autres couples et familles, ils vivent dans une longue rangée de caravanes à Palo Alto, garées devant le campus de Stanford. Parfois, l'université demande que les caravanes soient dégagées, comme les jours où il y a un match important de football américain. Mary Beth Meehan

Mary est arrivée aux États-Unis en provenance de l'Ouganda. Elle vit avec la famille de sa fille aînée à San Jose. "J'ai découvert quelque chose, dit Mary. Les gens sont plus pauvres ici qu'en Afrique, car dans mon village il n'y a pas un seul sans-abri." Mary Beth Meehan

Nouvelle construction sur l'autoroute 101, qui relie la Californie à l'État de Washington. Mary Beth Meehan

Bien qu'ils travaillent dans de grandes entreprises technologiques, de nombreux employés ont du mal à joindre les deux bouts et deviennent sans domicile fixe. C'est le cas d'Elisabeth. "Il est possible d'avoir un salaire moyen et de vivre au jour le jour dans la Silicon Valley", dit-elle. Mary Beth Meehan

La Silicon Valley est connue pour être un centre d'innovation technologique. Trois des cinq plus grandes entreprises technologiques du monde - Alphabet, Apple et Meta - y sont basées. Warren n'aspire pas à faire de sa petite entreprise l'un des géants de la Silicon Valley. "Beaucoup de ces entreprises sont énormes parce qu'elles sont prêtes à repousser certaines limites" éthiques et morales, explique-t-il. Mary Beth Meehan

Le travail d'agent de sécurité chez Meta, l'entreprise qui possède Facebook et Instagram, consiste à conduire des voitures jusqu'au campus de l'entreprise et à surveiller les piétons qui ont les yeux rivés sur leur téléphone. Malgré ses longues heures de travail, Cristobal n'a pas d'assurance maladie et n'a pas les moyens de se payer une maison dans la Silicon Valley. Mary Beth Meehan

De nombreux chercheurs viennent aux États-Unis en rêvant de faire bouger les choses, à l'instar de Justyna, une ingénieure polonaise qui a mis au point un système autonome d'intervention d'urgence en cas de tremblement de terre ou d'inondation. Les projets sociaux ont tendance à échouer par manque de financement. Mary Beth Meehan

Pour beaucoup de gens, travailler dans la Silicon Valley signifie qu'il faut choisir entre dépenser environ 3000 dollars pour louer un studio ou passer des heures dans les embouteillages chaque jour pour se rendre au centre-ville. C'est le cas de Ravi et Gouthami, un couple d'Indiens diplômés qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Mary Beth Meehan

Une ancienne décharge près du siège de Meta, situé au sud de San Francisco et à l'est de Palo Alto. Environ un quart des 66'000 employés de Meta dans le monde travaillent sur le campus de Menlo Park. Mary Beth Meehan

En moyenne par an, les travailleuses et travailleurs sans titre d’études secondaires gagnent ici 115'000 dollars de moins que les possesseurs d’un papier universitaire ou d’un diplôme professionnel (voir le graphique ci-dessous). Et le fossé continue à se creuserLien externe. En 2021, 23% des résidentes et résidents de la vallée vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 3% de plus que deux ans plus tôt, selon le Silicon Valley IndexLien externe.

Cela n’empêche pas de nombreux pays, dont la Suisse, de prendre la Silicon Valley comme étalon, avec son innovation disruptive et sa création de richesse expresse. C’est ainsi que la petite nation alpine classée la plus innovante de la planète et labellisée «Silicon Valley de la robotique» cherche à s’imposer à l’échelle globale comme pivot des crypto-monnaies et des start-ups. Une Suisse qui, aux yeux de Fred Turner, n’a cependant pas grand-chose à apprendre de la Silicon Valley.

Tout au contraire, le professeur de Stanford estime que la Suisse pourrait enseigner au pôle d’innovation californien la manière d’intégrer les grandes firmes technologiques à la société en évitant que se creuse un écart de richesse insurmontable dans la population. Et cela en s’appuyant sur un modèle d’innovation responsable, ancré dans les institutions démocratiques.

À la Silicon Valley, une histoire née dans l’exploitation

À partir du 19e siècle, le développement de cette région californienne s’est fait au prix de milliers de vies humaines: indigènes privés de leurs terres et réduits en esclavage, main-d’œuvre étrangère, essentiellement chinoise et mexicaine. Sur cette base a émergé une élite blanche dont le racisme et le mépris pour les règles de marché ont été une clé du succès. À cette époque déjà, la mentalité qui prévalait sur ce territoire établissait que richesse et grande maison naissaient du talent et du mérite, ainsi que le relève le journaliste Malcolm Harry dans son ouvrage «Palo Alto: A history of California, Capitalism and the WorldLien externe».

Il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide pour voir la région muter en vallée de l’avant-garde technologique. Et ce, grâce à la fructueuse collaboration entre l’Université Stanford, les entreprises de semi-conducteurs et la recherche militaire. C’est l’époque où les puces de silicium passent des missiles aux ordinateurs. Dès les années soixante, hippies et ingénieurs promeuvent une vision nouvelle de la machine, qui devient à la fois outil d’émancipation individuelle et instrument au service du bien commun.

De la même manière, les pontes modernes de la Silicon Valley parlent de «donner du pouvoir aux gens» et de «bâtir une communauté» tout en prônant un modèle d’entreprise exempt de règles. Ce qui n’empêche pas les pauvres de s’appauvrir et les riches de s’enrichir. «Le rêve de l’entreprise au service de l’humain s’est mué en cauchemar et la Suisse a tout intérêt à ne pas le poursuivre», avertit Fred Turner.

Plus de technologie, de pauvreté et de précarité

Artiste et chercheuse affiliée à l’Université de Berkeley, Şerife Wong juge, elle aussi, que la figure populaire du génie transformant le monde depuis son garage est une illusion. «Nous idéalisons le mythe de l’inventeur, le rêve américain de l’homme qui, sorti de nulle part, devient un super riche et change le monde pour le meilleur. Mais le meilleur pour qui?», s’interroge Şerife Wong, qui étudie les implications sociales des technologies émergentes.

Şerife Wong est assise à l’extérieur d’un café de San Francisco, non loin de Chinatown, le jour précédent ma rencontre avec Fred Turner à Stanford. Une femme sans-abri s’assoit à la table voisine et se dévêtit presque entièrement. Au même moment, une voiture sans pilote blanche et orange, fluide, cède la priorité à des piétons.

L'artiste et chercheuse Şerife Wong, d'origine turco-hawaïenne, sait combien il peut être difficile de vivre dans une société où le capital est fort et l'État-providence faible: chaque jour, il faut être reconnaissant de pouvoir joindre les deux bouts. Sara Ibrahim / SWI swissinfo.ch

San Francisco a été une des premières villes de la planète à tester voitures autonomes et robots de livraison. Qu’en retirent les gens? «Ils s’appauvrissent et leur travail se précarise», assure Şerife Wong. Et de citer l’exemple des constellations de chauffeuses et chauffeurs sans assurance maladie qui dépendent des algorithmes nébuleux d’Uber et peinent à joindre les deux bouts. Une pauvreté qui touche en premier lieu les familles afro- et latino-américaines.

En Suisse, forte innovation, faibles inégalités

En ce sens, l’Europe aurait de quoi offrir des pistes aux cousins d’Amérique. Des pays comme la France et l’Allemagne, pierres angulaires de l’Union européenne, pourraient servir de modèles. Des modèles qui illustrent la façon dont un système social solide et des règles communes peuvent mettre la technologie au service de la démocratie et non l’inverse, juge Fred Turner.

Pour ce professeur de Stanford, la Suisse, avec sa géographie unique et ses institutions décentralisées mais démocratiques, pourrait également servir de référence. Le pays investit massivement dans l’instruction publique (16%Lien externe des dépenses publiques totales contre 10%Lien externe aux États-Unis) et ses universités mondialement reconnues et ouvertes à toutes les classes sociales sont, elles aussi, financées par l’État.

«Un pays comme la Suisse, avec des niveaux d’innovation élevés et des inégalités faibles, n’a pas grand-chose à apprendre de la Silicon Valley», soutient Fred Turner. Et de fait, la Suisse mène le classement de l’Indice mondial de l’innovationLien externe (de l’OMPI) depuis treize ans. Elle est aussi un des pays les plus égalitaires du monde en termes de distribution des revenus, bien que la richesse soit là aussi toujours plus concentrée dans les mains d’une petite minorité.

Comme la Silicon Valley, Zurich (la ville) abrite d’importantes firmes technologiques et affiche un des PIB par habitant les plus élevés du monde. Mais ici, 7% de la populationLien externe répondent aux critères de la pauvreté. Le taux le plus bas en Suisse.

Professeur d’histoire des sciences et de l’innovation à l’Université de Saint-Gall, Caspar Hirschi est d’accord avec cette idée que le Suisse n’a pas intérêt à imiter la Silicon Valley. Il pointe toutefois les limites du système helvétique, dominé par une poignée de grandes entreprises monopolisant beaucoup de pouvoir à la fois économique et social. «Aucun système économique n’est démocratique», estime Caspar Hirschi.

Pour lui, ce qui distingue la Suisse de la Silicon Valley est que les hommes et les femmes d’affaires suisses sont plus discrets et moins égocentriques. Ils apprécient la stabilité et ne délégitiment aucunement la démocratie. Qui plus est, l’existence de règles de marché et de l’État-providence les contraint à contribuer au bien commun.

L'église «Stanford Memorial» a été construite par Jane Stanford en mémoire de son mari Leland. Ensemble, ils ont fondé l'université en 1885. L'église a été qualifiée de «joyau architectural de l'université». Sara Ibrahim / SWI swissinfo.ch

Leçon de la Suisse pour la Silicon Valley

Retour à Stanford où Fred Turner se dit convaincu que les fondements démocratiques de la Suisse lui permettront d’innover sans tomber dans les écueils rencontrés par la Silicon Valley. Mieux, il en fait une source d’inspiration. «En 1945, les États-Unis ont ramené la démocratie sur votre continent. Il est temps que vous nous rendiez la pareille», sourit-il.

Notre conversation touchant à sa fin, Ted Turner souhaite encore me «montrer quelque chose». Nous quittons son bureau, direction la cathédrale de Stanford, que Jane Stanford a fait élever en mémoire de son époux Leland. Ils ont fondé ensemble cette université en 1885, sur le site d’une ferme et d’un ranch. Difficile de croire qu’un jour, cette campagne désolée serait synonyme d’innovation. Et qu’elle impacterait à ce point le monde.

Texte relu et vérifié par Sabrina Weiss et Veronica De Vore, traduit de l’italien par Pierre-François Besson

