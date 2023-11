L'intelligence artificielle est-elle une chance ou un danger?

© KEYSTONE/Martial Trezzini

Depuis quelques mois, l'intelligence artificielle est partout. Certains experts préviennent que l'IA est aussi dangereuse qu'une guerre nucléaire et qu'il faut de toute urgence réglementer cette technologie. Pour d'autres, l'IA constitue la prochaine grande révolution que la Suisse ne doit pas laisser passer. Qui a raison, qui a tort? Rejoignez la discussion avec «dialogue».

Ce contenu a été publié le 16 novembre 2023 - 13:00

Claire Micallef

Il y a un an, le 30 novembre 2022, l'agent conversationnel ChatGPT était lancé, dévoilant au grand public les immenses possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Depuis cette date, c'est la course à l'IA, dans le monde entier comme en Suisse. Notre quotidien s'en voit bouleversé et presque chaque domaine de la vie est concerné: langage et traduction, santé, finance, art et culture, transport et même les aspects les plus intimes de notre existence telles que l'amitié et les relations amoureuses.

Cette rupture technologique peut changer la vie pour le meilleur, mais aussi pour le pire, mettent en garde de nombreux experts. C'est pourquoi de nombreux appels à la régulation de l'IA se font entendre. «Le monde de demain sera différent (...) La Suisse a besoin d'une réglementation de l'IA», a ainsi récemment déclaré dans la presse le chef du Département de la communication Albert Rösti.

L'équipe «dialogue» de la SSR a rassemblé ci-dessous une vaste sélection de vidéos, d'audios et d'articles de fond venus de toute la Suisse sur les opportunités mais aussi les risques de l'intelligence artificielle. Des contenus parfois sérieux, d'autres plus cocasses; des innovations majeures, d'autres plus anecdotiques; des témoignages touchants ou, à l'inverse, glaçants. Le tout traduit pour vous dans les quatre langues nationales et en anglais.

>>> Cliquez ici pour accéder à notre sélection dans dialogueLien externe

La plateforme «dialogue», c'est aussi un espace de discussion et de débat. Cette semaine, nous nous demandons donc si l'intelligence est une chance ou un danger, et nous vous écoutons. Que l'intelligence artificielle vous passionne ou vous effraie, qu'elle vous inspire confiance ou méfiance, venez exprimer votre opinion, dans votre propre langue. Notre équipe éditoriale se charge de la modération et de la traduction en cinq langues de l'ensemble de vos commentaires, avec l'aide de... l'intelligence artificielle.

>>> Cliquez ici pour participer au débatLien externe

Qu'est-ce que «dialogue»?

Cette offre éditoriale vise à favoriser le dialogue entre les différentes régions du pays, sans barrières linguistiques.

