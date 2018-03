En septembre 2007, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avait donné son autorisation à trois essais que l'Ecole polytechnique fédérale et l'Université de Zurich prévoient de mener de 2008 à 2010, notamment à Pully. De strictes conditions ont été mises, en particulier pour éviter que du pollen n'atterrisse dans d'autres cultures traditionnelles voisines. L'objectif de l'expérience est notamment de savoir si la résistance accrue aux champignons que présente le blé génétiquement modifié subsiste en plein champ et de voir comment elle fonctionne dans des conditions naturelles. Des riverains de Pully ont fait recours, craignant des risques pour l'homme, les animaux et l'environnement. Dans un arrêt publié jeudi, le TAF déboute les auteurs du recours. Il estime que tout a été mis en œuvre, en fonction des connaissances actuelles, pour éviter un mélange avec d'autres plantes. Le premier champ cultivé voisin est distant de 300 mètres et le terrain d'expérience est entouré d'éléments de séparation.

Le blé OGM a le feu vert judicaire 13. novembre 2008 - 13:36 Rien ne s'oppose à l'essai de dissémination de blé génétiquement modifié à Pully, dans le canton de Vaud. Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a rejeté un recours des riverains. Un appel au Tribunal fédéral est encore possible. En septembre 2007, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avait donné son autorisation à trois essais que l'Ecole polytechnique fédérale et l'Université de Zurich prévoient de mener de 2008 à 2010, notamment à Pully. De strictes conditions ont été mises, en particulier pour éviter que du pollen n'atterrisse dans d'autres cultures traditionnelles voisines. L'objectif de l'expérience est notamment de savoir si la résistance accrue aux champignons que présente le blé génétiquement modifié subsiste en plein champ et de voir comment elle fonctionne dans des conditions naturelles. Des riverains de Pully ont fait recours, craignant des risques pour l'homme, les animaux et l'environnement. Dans un arrêt publié jeudi, le TAF déboute les auteurs du recours. Il estime que tout a été mis en œuvre, en fonction des connaissances actuelles, pour éviter un mélange avec d'autres plantes. Le premier champ cultivé voisin est distant de 300 mètres et le terrain d'expérience est entouré d'éléments de séparation.