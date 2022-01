Les ventes de voitures électriques franchissent le «point de bascule»

Credit: Zoonar Gmbh / Alamy Stock Photo

Le nombre de nouvelles voitures électriques vendues en Suisse continue de s’accélérer. La transition vers une mobilité majoritairement électrique est même plus rapide que prévu, selon l’association automobile Touring Club Suisse (TCS).

Ce contenu a été publié le 18 janvier 2022 - 14:58

Les ventes de véhicules à carburant alternatif [tout électrique, hybrides rechargeables, autres modèles hybrides et véhicules à gaz] ont fortement augmenté l’an dernier pour représenter près de la moitié de toutes les voitures neuves vendues en Suisse. L’année 2021 s’est terminée de manière particulièrement forte. Pour la période de septembre à novembre, les véhicules entièrement électriques ont représenté 18,3% des nouvelles immatriculations et les véhicules plug-in (électriques et hybrides rechargeables) ont atteint le chiffre record de 28%, a indiqué le Touring Club SuisseLien externe (TCS).

Contenu externe

Le TCS juge ce seuil de 18,3% comme une étape importante. Les véhicules électriques ont clairement dépassé un «point de bascule» et sont entrés dans le courant dominant, a-t-il déclaré.

«Compte tenu des progrès technologiques en cours, de l’acceptation sociale accrue et du choix toujours plus large de modèles de véhicules électriques, le développement de l’électromobilité progresse plus vite que prévu. La barre des 50% de véhicules entièrement électriques, que la plupart des spécialistes ne prévoyaient qu’aux alentours de 2030, devrait donc être atteinte beaucoup plus rapidement que prévu», indique le TCS.

De manière générale, la pandémie a freiné les ventes de véhicules en Suisse en 2021, en provoquant des retards dans la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de puces électroniques. Et ce malgré l’abondance de la clientèle souhaitant de nouvelles voitures, relève Auto-SuisseLien externe, l’association regroupant les importateurs officiels d’automobiles. Les ventes annuelles (238’481 véhicules de tourisme en 2021) ont légèrement augmenté par rapport à 2020, mais sont inférieures de près d’un quart à celles de 2019.

Contenu externe

Porte-parole d’Auto-Suisse, Christoph Wolnik confirme que la pénurie de semi-conducteurs a un impact sur les ventes de voitures électriques. «Depuis le début de la crise des puces électroniques, les constructeurs et les importateurs de voitures ont systématiquement donné la priorité aux modèles électriques dans leurs plans de production et de livraison», explique-t-il, faisant référence au fait de placer les précieux semi-conducteurs dans les nouveaux véhicules électriques plutôt que dans les modèles à moteur à combustion.

Christoph Wolnik estime que cette tendance se poursuivra au cours des six prochains mois. Selon lui, l’ensemble des véhicules à carburant alternatif dépassera le seuil des 50% de ventes en 2022, le tout électrique représentant probablement 18 à 19%, en partie à cause du problème des puces électroniques, ainsi que d’une offre plus large de modèles moins chers et du renforcement des réglementations européennes en matière d’émissions de CO2.

La croissance rapide des voitures électriques reste toutefois inégale au niveau mondial. La Suisse figure dans le peloton de tête du classement international, tandis que la Norvège continue d’éclipser les autres nations. Les voitures purement électriques représentaient près des deux tiers des nouvelles ventes en Norvège en 2021, le pays poursuivant son objectif de devenir le premier à mettre fin à la vente de voitures à essence et diesel.

Pays producteur de pétrole, la Norvège continue d’encourager le passage aux voitures à zéro émission en réduisant les taxes sur les véhicules électriques et en proposant une série d’incitations et d’exemptions. En Suisse, les incitations en faveur des véhicules rechargeables ne sont pas coordonnées et varient selon les cantons.

Contenu externe

Seuls trois constructeurs automobiles - Tesla, Hyundai et Toyota - ont vu leurs ventes augmenter en Suisse par rapport à 2019, tandis que tous les autres constructeurs ont eu du mal. Fin 2020, il existait 43 modèles purement électriques disponibles en Suisse. Un an plus tard, l’offre avait augmenté de 50%. Les ventes de la berline tout électrique Tesla Model 3 se sont démarquées. Autre tendance: les Suisses troquent leurs 4x4 contre de nouveaux petits SUV et cross-over électriques, qui se sont révélés être parmi les nouveaux venus tout électriques les plus populaires l’année dernière.

Contenu externe

La mobilité et les voitures électriques figurent dans la nouvelle loi sur l’environnement proposée par le gouvernement, présentée en décembre dernier, qui vise à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Dans le cadre de cette nouvelle loi, le gouvernement souhaite imposer une limite d’émissions de CO2 plus stricte pour les véhicules, conformément aux règles de l’UE, et pénaliser les importateurs de voitures s’ils ne parviennent pas à atteindre les nouveaux objectifs.

La nouvelle loi devrait entraîner l’importation d’un plus grand nombre de véhicules respectueux du climat chaque année et contribuer au financement d’un projet de 210 millions de francs visant à installer davantage de bornes de recharge pour voitures électriques.

Au total, 8497 points de recharge publics étaient disponibles à travers la Suisse en 2021, selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs - soit une augmentation de plus de 600 par rapport à l’année précédente. La densité des infrastructures de recharge publiques en Suisse se situe à peu près dans la moyenne européenne. Mais là où la Suisse est encore à la traîne, selon les spécialistes, c’est en matière d’infrastructure de recharge privée: la possibilité pour les propriétaires de voitures de recharger à domicile, en particulier dans les zones urbaines.

«Les obstacles à la recharge à domicile sont encore trop élevés pour les locataires, les propriétaires d’appartements et les résidents qui se garent dans la rue», indique Krispin Romang, directeur général de l’association Swiss eMobility, qui pousse le gouvernement à trouver une solution politique sur cette question.